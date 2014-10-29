29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом

29 октября объявлено Всемирным днем борьбы с инсультом, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Медики столицы информируют: инсульт - заболевание, которое развивается вследствие внезапного прекращения кровоснабжения части головного мозга или кровоизлияния в полость черепа и сжатия ткани мозга кровью. Следствием этого является нарушение функционирования и гибель нервных клеток пораженного участка, что, в свою очередь, вызывает нарушение или потерю функций тех частей тела, которыми они управляют. В зависимости от локализации поражения, возможно нарушение речи, чувствительности, двигательной функции, зрения, памяти и др.

Так, по информации Департамента здравоохранения КГГА, за прошлый год в Киеве зарегистрировано 4498 случаев инсульта, что на 2,6% меньше, чем в 2012 году.

Украинская ассоциация борьбы с инсультом приводит следующие признаки инсульта: внезапная мышечная слабость; онемение или покалывание в области лица, руки, ноги или одной половины туловища; внезапное усложнения при разговоре или понимании речи; внезапная полная или частичная потеря зрения на один или оба глаза; чрезвычайно сильная головная боль; потеря равновесия; головокружение.

Срочное распознавание признаков инсульта и обращение за квалифицированной медицинской помощью в течение 3-6 часов от его начала позволит сохранить жизнь больного и предупредить развитие тяжелых последствий.

Предусмотреть инсульт невозможно, но уменьшить риск его возникновения можно. Для этого врачи советуют контролировать свое артериальное давление, уровень холестерина в крови, отказаться от курения и употребления алкоголя, соблюдать основные принципы здорового питания (уменьшить употребление сахара и животных жиров, употреблять больше овощей и фруктов), а также вести подвижный образ жизни.