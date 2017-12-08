Более 80% украинцев, заболев простудой, не берут больничный - исследование

В Украину идут три опасные вирусы гриппа: "Мичиган", "Гонконг" и "Брисбен", пишет ТСН.

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Уберечь себя от гриппа можно преждевременной вакцинацией, а если уже заболели, и есть даже незначительные симптомы, лучше остаться дома, чтобы избежать осложнений.

Однако украинцы болеют на работе и не могут позволить себе больничный. Согласно результатам исследования кадрового портала HeadHunter, более 80% людей придут на работу с кашлем или болью в горле, а каждый четвертый – с температурой. Но такая халатность к своему здоровью приводит к тяжелым последствиям.

"Осложнений в этом эпидемсезоне очень много в виде гайморитов, бронхитов и пневмонии", - рассказывает терапевт Наталья Гордиенко.

Такая преданность работе и пренебрежение собственным здоровьем часто не только ради денег, а ради признания.

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"Когда люди приходят простуженные с температурой на работу, они ожидают какого-то вознаграждения, что их заметят, что их похвалят, возможно, дадут какую-то прибавку к зарплате", - пояснила психолог Ирина Пилькевич.

Однако реальность может не совпадать с ожиданием. И часто в компании есть возможность кем-то заменить больного сотрудника на этот период. А еще есть коллеги, которые могут заразиться, и они вряд ли обрадуются такому альтруизму. Если же руководство заставляет быть на работе, то следует хорошо взвесить и оценить – сколько стоит здоровье.