Оккупанты запрещают медикам выезжать за пределы так называемых «республик» на Донбассе

16:58, 27 февраля 2018
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Захарченко похвастался переходом школ &quot;ДНР&quot; на русский язык / фото сайт боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

Читайте такжеБоевики "ЛНР" приезжают лечиться в Украину«Сокращение финансирования медицинских учреждений руководством российских оккупационных администраций приводит к ухудшению социально-экономического положения в медицинской сфере так называемой «ЛНР». Продолжается отток квалифицированного медицинского персонала с временно оккупированных территорий востока Украины», - сказал он.

Гуцуляк сообщил о недостатке на оккупированных территориях более 50% врачей, прежде всего в детских отделениях.

«Руководство оккупационных администраций пытается компенсировать недостаток кадров путем назначения на врачебные должности выпускников медицинских учебных заведений без предварительного прохождения ими интернатуры. Назначение неопытных врачей приводит к ухудшению состояния медицинского обеспечения населения оккупированных районов», - сказал пресс-секретарь Минобороны по АТО.

Читайте такжеНа оккупированном Донбассе зафиксированы факты торговли людьми и насилия над детьмиПо его словам, с целью уменьшения оттока оккупанты прибегают к принудительным мерам. «Каждого медицинского работника предупредили о запрете выезда за пределы так называемых «республик» под личную подпись. Медицинский персонал больниц получает угрозы, что в случае увольнения они будут призваны на военную службу», - отметил Гуцуляк.

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Теги: #оккупация Донбасса#российские оккупанты#война на Днбассе