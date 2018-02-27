Оккупанты запрещают медикам выезжать за пределы так называемых «республик» на Донбассе

Медики получают угрозы, что в случае увольнения они будут призваны на военную службу.

Оккупанты запрещают медицинским работникам выезжать за пределы так называемых «республик» на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

Читайте такжеБоевики "ЛНР" приезжают лечиться в Украину«Сокращение финансирования медицинских учреждений руководством российских оккупационных администраций приводит к ухудшению социально-экономического положения в медицинской сфере так называемой «ЛНР». Продолжается отток квалифицированного медицинского персонала с временно оккупированных территорий востока Украины», - сказал он.

Гуцуляк сообщил о недостатке на оккупированных территориях более 50% врачей, прежде всего в детских отделениях.

«Руководство оккупационных администраций пытается компенсировать недостаток кадров путем назначения на врачебные должности выпускников медицинских учебных заведений без предварительного прохождения ими интернатуры. Назначение неопытных врачей приводит к ухудшению состояния медицинского обеспечения населения оккупированных районов», - сказал пресс-секретарь Минобороны по АТО.

Читайте такжеНа оккупированном Донбассе зафиксированы факты торговли людьми и насилия над детьмиПо его словам, с целью уменьшения оттока оккупанты прибегают к принудительным мерам. «Каждого медицинского работника предупредили о запрете выезда за пределы так называемых «республик» под личную подпись. Медицинский персонал больниц получает угрозы, что в случае увольнения они будут призваны на военную службу», - отметил Гуцуляк.