Студенты и преподаватели НМУ ім.Богомольца объявили бессрочную забастовку

Забастовка объявлена с сегодняшнего дня в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Минздрава в независимость и самоуправляемость НМУ имени А. А. Богомольца.

С понедельника, 26 февраля, студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета имени А. Богомольца объявили бессрочную забастовку.

Все учебные корпуса будут закрыты, за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты, написано на странице медуниверситета в Facebook.

Читайте такжеАмосова заявляет, что Центр тестирования при Минздраве блокирует трудоустройство выпускников НМУ им.Богомольца"Забастовка объявлена в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправляемость НМУ имени А. А. Богомольца", – говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство Минздрава в течение 2017-2018 годов системно "предоставляло письменные указания университету нарушать закон под угрозой расправы увольнением, совершить растрату бюджетных средств в особо крупном размере в обход предусмотренных законом обязательных тендерных процедур".

Читайте такжеРектор Национального медунивеситета Амосова заявляет о риске срыва теста "Крок 1. Стоматология"Комитет по забастовке требует от президента немедленно вмешаться в ситуацию, от председателя Верховной Рады и премьер-министра – "немедленно создать комиссию по расследованию злоупотреблений руководством Минздрава" и "на время расследования отстранить от выполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяну Супрун и отстранить от исполнения своих обязанностей ее заместителей".

Они также требуют от Ульяны Супрун отменить приказ об отстранении ректора НМУ имени Богомольца Екатерины Амосовой и назначения и. о. ректора университета Михаила Захараша, а также немедленно обеспечить проведение интегрированного лицензионного экзамена "КРОК1. Стоматология".