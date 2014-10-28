Волонтеры Гуманитарного штаба Ахметова доставляют продукты в "горячие точки" Донбасса

За месяц работы группа мобильных волонтеров Гуманитарного штаба Рината Ахметова навестила около 1000 жителей всех районов Донецка, включая «горячие точки» – Петровский, Киевский, Кировский районы и поселок Пески.

Адресная доставка помощи началась в конце сентября с выезда первой мобильной группы волонтеров. Тогда на одном автомобиле они доставили продуктовые наборы 10 жителям Донецка, которые не могли самостоятельно добраться до пунктов выдачи гуманитарной помощи.

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Спустя месяц в адресной доставке задействовано уже три автомобиля, каждый из которых привозит ежедневно до 30 продуктовых наборов. В базе данных Гуманитарного штаба Рината Ахметова сейчас зафиксированы обращения от 2652 жителей города, обратившихся на «горячую линию» (0800 50 9001) с просьбой получить помощь на дому.

Основная цель мобильных групп волонтеров на ближайший период - обеспечить первую поставку всем заявителям из соответствующей категории населения. Стоит отметить, что волонтеры в телефонном режиме связываются с каждымчеловеком, который обратился в Штаб, предоставляют информацию о точках выдачи и возможности родственников или соседей забрать наборы самостоятельно при наличии соответствующих документов.

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Гуманитарный штаб Рината Ахметова также планирует обеспечивать помощью с доставкой на дом около 4000 одиноких престарелых людей и лежачих инвалидов, находящихся на учете территориальных центров социального обслуживания населения.

«В первую очередь, при посещении одиноких пожилых людей и инвалидов испытываешь боль и жалость, - говорит волонтер мобильной группы Гуманитарного штаба Рината Ахметова Анна Леоньтина. – Затем удивление от того, как этим людям удается выживать в таких ужасных обстоятельствах. И, наконец, приходит шок, от того, что эти люди не теряют веры и надежды на будущее. Хотя для многих из них наши продуктовые наборы – единственный источник пропитания».

Начиная с завтрашнего дня, к мобильным группам волонтеров присоединятся еще три волонтера из числа сотрудников стадиона «Донбасс Арены», что позволит увеличить количество доставляемых наборов до 150 в день.

Напоминаем, что всего в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова для самых незащищенных категорий жителей Донецка было доставлено 355 тыс. продуктовых наборов, которые выдаются в районных территориальных центрах. Кто не может добраться самостоятельно, оставляет заявку на получение продуктового набора на дому. Всего же до конца года Ринат Ахметов поставил своему Штабу задачу доставить не менее 10 тыс. тонн гуманитарной помощи на Донбасс.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.