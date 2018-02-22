Когда в Минздраве появится глава: суд решает вопрос об открытии производства
Депутат просит суд обязать координаторов парламентской коалиции внести Гройсману кандидатуру на главу Минздрава / УНИАН
Внефракционный народный депутат Андрей Деркач просит суд обязать координаторов коалиции фракций в Верховной Раде Артура Герасимова и Максима Бурбака внести предложения премьер-министру Владимиру Гройсману по кандидатуре на должность министра здравоохранения.
Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда столицы.
Читайте такжеНардепы снова требуют уволить Супрун и отменить медреформу"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность координаторов коалиции относительно необеспечения внесения коалицией депутатских фракций премьеру-министру Украины предложения по кандидатуре министра здравоохранения. Также истец просит обязать Артура Герасимова и Максима Бурбака, как координаторов коалиции, обеспечить внесение коалицией предложения премьеру по кандидатуре министра здравоохранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд сейчас решает вопрос об открытии производства по административному делу.
Как сообщал УНИАН, 27 июля 2016 года Кабинет министров возложил исполнение обязанностей министра здравоохранения с 1 августа 2016 года на заместителя министра здравоохранения Ульяну Супрун.
До этого и.о. министра здравоохранения был Виктор Шафранский.
Супрун была назначена заместителем министра здравоохранения 22 июля 2016 года.