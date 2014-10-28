Бизнес предлагает пересмотреть реформу здравоохранения

«Учитывая то, что парламент формируется за 2 месяца до начала нового фискального года, приоритетом становится принятие бюджета 2015. В идеале – бездефицитного. И здесь, по мнению бизнеса, очень важно максимально рационально подойти к формированию его затратной части. Говоря простым языком, нужно начать жить «по средствам», – отметила Деревянко. - Сейчас львиную долю бюджетных денег «съедают» неэффективные и требующие немедленных реформ образовательная, пенсионная системы, сфера здравоохранения. Расходы на эти статьи бюджета можно существенно снизить, пересмотрев КПД каждой из этих сфер».

По словам Деревянко, не менее важно снизить фискальное давление на бизнес, поскольку в конечном счете развитие бизнеса позволяет говорить о дополнительных доходах для страны.

Исполнительный директор ЕБА также обратила внимание, что бизнес рассчитывает, что коалиция будет сформирована быстро и становление «прореформистского правительства не заставит себя ждать».

«Все - и бизнес, и общество - с нетерпением ждут перехода от слов к делу. В нынешних кризисных реалиях, когда и экономика, и безопасность страны под угрозой, затягивание процесса формирования правящего большинства крайне непродуктивно и нежелательно», - резюмировала Деревянко.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. По результатам обработки 60,26% электронных протоколов 5% барьер преодолевают следующие партии: “Народный фронт” - 21,58%, партия “Блок Петра Порошенко” - 21,41%, "Объединение “Самопомич” - 11,16%, “Оппозиционный блок” - 9,92%, Радикальная партия - 7,35%, ВО “Батькивщина” - 5,64%. В целом посчитано 8 938 112 голосов избирателей.