На «горячую линию» Гуманитарного штаба Ахметова ежедневно поступает более 900 звонков
За прошедшую неделю, 20-26 октября, операторы «горячей линии» Гуманитарного штаба Рината Ахметова ежедневно принимали более 900 обращений от жителей Донецкой и Луганской областей
Количество заявок каждую неделю неизменно растет. По сравнению с прошлой неделей, количество заявителей выросло более чем на 17%.
Наибольшее число обращений от переселенцев и жителей из зоны проведения АТО касается получения продуктовых, детских и гигиенических наборов от Гуманитарного штаба – в среднем около 740 звонков в день, что составляет около 80% от общего объема звонков. Заявители, в частности, интересуются тем, где в Донецке можно получить детские наборы в рамках проекта Рината Ахметова «Поможем детям».
Что касается адресной помощи, в основном, это просьбы о закупке медикаментов, оплате операций, расходных медицинских материалов, а также ремонте пострадавшего от военных действий жилья (восстановление окон и кровли).
Краткий анализ обращений за прошедшую неделю:
Гуманитарная помощь – 78,1%
Справочная информация – 10,1%
Адресная помощь – 6,7%
Эвакуация – 2,5%
Прочее (восстановление жилья, поиск работы, розыск пропавших людей, предложения от партнеров) – 2,6%
Продолжают поступать заявки на эвакуацию из зоны проведения боевых действий – около 90% звонков поступает из Донецка, Енакиево и Горловки Донецкой области, Стаханова Луганской области.
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Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.
При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.