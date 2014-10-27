На «горячую линию» Гуманитарного штаба Ахметова ежедневно поступает более 900 звонков

Количество заявок каждую неделю неизменно растет. По сравнению с прошлой неделей, количество заявителей выросло более чем на 17%.

Наибольшее число обращений от переселенцев и жителей из зоны проведения АТО касается получения продуктовых, детских и гигиенических наборов от Гуманитарного штаба – в среднем около 740 звонков в день, что составляет около 80% от общего объема звонков. Заявители, в частности, интересуются тем, где в Донецке можно получить детские наборы в рамках проекта Рината Ахметова «Поможем детям».

Что касается адресной помощи, в основном, это просьбы о закупке медикаментов, оплате операций, расходных медицинских материалов, а также ремонте пострадавшего от военных действий жилья (восстановление окон и кровли).

Краткий анализ обращений за прошедшую неделю:

Гуманитарная помощь – 78,1%

Справочная информация – 10,1%

Адресная помощь – 6,7%

Эвакуация – 2,5%

Прочее (восстановление жилья, поиск работы, розыск пропавших людей, предложения от партнеров) – 2,6%

Продолжают поступать заявки на эвакуацию из зоны проведения боевых действий – около 90% звонков поступает из Донецка, Енакиево и Горловки Донецкой области, Стаханова Луганской области.

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Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.