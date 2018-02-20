В Украине осталось около 228 тысяч доз вакцины против кори

На прошлой неделе в Украине использовано более 17 тыс. доз вакцины против кори, краснухи и паротита.

В Украине по состоянию на 15 февраля оставалось 228 тысяч доз вакцины против кори.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Виктор Ляшко.

Читайте такжеС начала 2018 года в Украине корью заболели более 5 тысяч людейПо его словам, по состоянию на 15 февраля сделали прививки 75% детей, которые в свое время в 12 месяцев не были вакцинированы против кори, краснухи и паротита. Кроме того, вакцинированы 80% детей, которым не сделали прививки в 6 лет.

«Остаток вакцин по состоянию на 15 февраля в целом по Украине составил около 228 тысяч доз», - сообщил Ляшко.

По его словам, за прошедшую неделю в Украине было использовано более 17 тысяч доз вакцины против этой группы заболеваний.

Представитель учреждения напомнил, что в конце февраля ожидается поставка новой партии вакцин – 220 тысяч доз. «Всего в 2018 году мы ожидаем поставок почти 2 млн доз вакцин», - добавил Ляшко.

Читайте такжеУкраина - в тройке европейских стран с самыми высокими показателями заболеваемости корьюКак сообщал УНИАН, в течение семи недель года корью в Украине заболели 5 тыс. 97 человек: 1 тыс. 693 взрослых и 3 тыс. 404 ребенка. От осложнений, вызванных корью, в этом году умерли шесть человек - четверо детей и двое взрослых.

*** Корь считается опасным вирусным заболеванием с инкубационным периодом от 7 до 17 дней. Вирус распространяется, когда у человека появляются первые признаки заболевания.

Нужно быть очень осторожным, поскольку он передается при любом тесном контакте с больным. Заразиться можно даже при обычном разговоре и, тем более, если больной чихает или кашляет рядом.