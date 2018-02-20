В Ивано-Франковской области госпитализировали женщину с подозрением на дифтерию

16:01, 20 февраля 2018
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REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Виктор Ляшко.

Читайте такжеВрач-инфекционист Ольга Голубовская: Антитоксической сыворотки против дифтерии в Украине нет, а без нее смертность – 50%. Украинцы должны подумать о вакцинации, потому что лечиться – нечем«На сегодняшний день мы имеем информацию о подозрении дифтерии в Ивано-Франковской области. Это женщина 1969 года, которая находится в городской клинической больнице Ивано-Франковска. Вероятность вспышки дифтерии в Украине является высокой", - сказал он.

Ляшко отметил, что у женщины два отрицательных результата бактериологического исследования на дифтерию, но диагноз продолжает оставаться под вопросом. «Сейчас образцы на исследование мы получили в референс-лабораторию «Центра общественного здоровья". Поэтому велика вероятность того, что в Украине может возникнуть вспышка дифтерии. И мы всех призываем вакцинироваться, как это предусмотрено Национальным календарем прививок", - добавил Ляшко.

Он напомнил, что не только дети, но и взрослые должны раз в 10 лет проводить вакцинацию против дифтерии и столбняка.

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Теги: #эпидемическая ситуация#дифтерия в Украине