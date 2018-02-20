Эпидемиологи опять подчеркивают, что вероятность вспышки дифтерии в Украине остается очень высокой.

В Ивано-Франковской области госпитализировали женщину с подозрением на дифтерию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Виктор Ляшко.

Читайте такжеВрач-инфекционист Ольга Голубовская: Антитоксической сыворотки против дифтерии в Украине нет, а без нее смертность – 50%. Украинцы должны подумать о вакцинации, потому что лечиться – нечем«На сегодняшний день мы имеем информацию о подозрении дифтерии в Ивано-Франковской области. Это женщина 1969 года, которая находится в городской клинической больнице Ивано-Франковска. Вероятность вспышки дифтерии в Украине является высокой", - сказал он.

Ляшко отметил, что у женщины два отрицательных результата бактериологического исследования на дифтерию, но диагноз продолжает оставаться под вопросом. «Сейчас образцы на исследование мы получили в референс-лабораторию «Центра общественного здоровья". Поэтому велика вероятность того, что в Украине может возникнуть вспышка дифтерии. И мы всех призываем вакцинироваться, как это предусмотрено Национальным календарем прививок", - добавил Ляшко.

Он напомнил, что не только дети, но и взрослые должны раз в 10 лет проводить вакцинацию против дифтерии и столбняка.