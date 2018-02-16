В Украине одобрено Концепцию охраны психического здоровья до 2030 года.

Документ направлен на выполнение положений Соглашения об ассоциации между Украиной Евросоюзом,

Правительство одобрило Концепцию развития охраны психического здоровья в Украине на период до 2030 года.

Целью документа является создание целостной, эффективной системы охраны психического здоровья, которая работает в едином межведомственном пространстве, обеспечивает улучшение качества и соблюдения прав и свобод человека.

Читайте такжеВОЗ планирует приравнять игроманию к психическому расстройствуОжидается, что выполнение Концепции будет способствовать усилению роли общественного сектора в системе охраны психического здоровья; приведение стандартов образования в сфере здравоохранения в соответствие с международными стандартами; обеспечение доступности помощи по психического здоровья на уровне территориальных общин; создание службы судебной психиатрии; поэтапное внедрение государственных гарантий поддержанного проживания, асистованого трудоустройства лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями; уменьшение уровня смертности в результате самоубийств и несчастных случаев и тому подобное.

Также документ направлен на выполнение положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, предполагает сосредоточение усилий сторон на укреплении системы здравоохранения Украины и ее потенциала, в частности путем внедрения реформ.