Вакцинированные люди болеют, но не умирают - Богомолец

Нардеп отметила, что она и ее дети имеют все необходимые прививки.

Народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады Ольга Богомолец утверждает, что она вакцинирована и ревакцинована вовремя, и все ее четверо детей получили все прививки в соответствии с календарем прививок.

Об этом она сказала в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1". По ее словам, даже после прививки она болела заболеваниями, от которых прививалась. Но, говорит Ольга Богомолец, вакцинация все же помогает организму бороться с болезнью.

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"Да, люди вакцинированные болеют, но не умирают", - сказала она,

Впрочем, эксперт Захар Милютин в студии отметил, что на Одесщине от кори умерла 17-летняя девушка, которая была дважды привита.

Ранее сообщалось, что ситуация с заболеваемостью корью в Украине остается напряженной. Однако по состоянию на 8 февраля врачи впервые за период вспышки зафиксировали уменьшение на 14% количества новых пациентов – корью заболели 798 человек, среди которых 287 взрослых и 511 детей. Всего за 2018 год корью заболели 4298 человек – 1423 взрослых и 2875 детей. Пришлось госпитализировать 2872 человек. С начала года от осложнений кори умерло пятеро – трое детей и двое взрослых.