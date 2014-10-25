Гуманитарный штаб Ахметова оплатил процедуру гемодиализа для переселенцев из зоны АТО

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На днях Гуманитарный штаб Рината Ахметова оплатил и поставил материалы для проведения процедуры гемодиализа для 6-ти вынужденных переселенцев из Донбасса, которые проходят лечение в Бердянском территориальном медицинском объединении (Запорожская область).

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В отделение хронического гемодиализа территориального центра доставлены диализаторы, кровопроводящие магистрали, растворы и реагенты и расходные материалы на общую сумму 115 тысяч гривен. Приобретенные средства рассчитаны на 1 месяц лечения.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова осуществил закупку по обращению от Департамента охраны здоровья Запорожской областной государственной администрации.

«Реагенты для гемодиализа закупаются за счет государственного бюджета адресно для каждого зарегистрированного в регионе пациента, – говорит Кристина Попова, координатор медицинского направления Гуманитарного штаба. – Так как вынужденные переселенцы не пребывают на учете в Запорожской области, то для них расходные материалы для гемодиализа не предусмотрены».

Уже 27 октября вынужденные переселенцы пройдут первую процедуру на аппарате «искусственная почка».

В рамках направления «Адресная помощь» Гуманитарный штаб Рината Ахметова неоднократно оказывал помощь переселенцам с почечной недостаточностью, которые по той или иной причине не могли продолжить лечение в местах проживания.