Долгий сон вреден для здоровья

Ученые из Американской гастроэнтерологической ассоциацииустановили, что люди, которые не спят по 7-8 часов в сутки, подвержены повышенному риску развития язвенного колита. При этом оказалось, что опасно спать не только слишком мало (меньше 6 часов), но и слишком много (дольше 9 часов).

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«И слишком короткий, и слишком длинный сон оказывает существенное воздействие на здоровье и ассоциирован с повышенной смертностью, в частности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. – пояснил Эшвин Ананхакришнан, ведущий автор исследования. – Наше исследование показало, что язвенный колит также может быть включен в этот список».

Такие результаты были получены в ходе очередного этапа анализа данных, полученных в программе «Исследование здоровья медицинских сестер»(The Nurses Health Study), которая продолжатся вот уже с 1976 года. Тысячи женщин регулярно заполняют подробные опросники, которые позволяют искать статистические связи между самыми разнообразными факторами, например, продолжительностью сна и распространенностью тех или иных заболеваний.

Почему же опасен слишком долгий сон? Пока до конца непонятно. Но в ноябрьском номере журнала «Здоровье», целиком посвященном сну, наш эксперт отмечает, что чрезмерно продолжительный сон может быть симптомом некоторых нарушений работы мозга и эндокринной системы. Возможно, эти нарушения одновременно приводят и к долгому сну, и к повышенному риску язвенного колита. Однако детали еще предстоит выяснить.

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