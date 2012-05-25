5 фруктов в день защитят от рака

Кетчатка растительных продуктов

Недостаточное употребление фруктов - один из факторов распространения онкологических заболеваний. Новое исследование, проведенное по инициативе Всемирного фонда исследований рака, показывает, что около 80% людей не употребляют достаточное количество фруктов, необходимое для профилактики некоторых видов рака. Специалисты Фонда утверждают, что нормой является употребление 5 порций фруктов ежедневно, чтобы обеспечить антираковую защиту. Благодаря содержанию клетчатки фрукты и другие растительные продукты снижают риск онкозаболеваний. likar.info

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