Овощи, содержащие бета-каротин, предотвращают рак

Морковь при регулярном потреблении может снизить риск определенного типа рака груди до 60%, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Суть в бета-каротине, дающем характерный цвет овощу или фрукту. Это соединение также есть в шпинате, красном перце и манго. Все они тоже полезны.

Читайте такжеУпотребление оливкового масла помогает предотвратить рак молочной железыДанный вывод специалисты сделали после исследования 1500 женщин с раком и еще 1500 здоровых женщин. Ученых интересовал рацион женщин и их показатели крови (замерялся уровень бета-каротина, витамина С, ликопина и прочих растительных соединений). Оказалось, женщины, активно потреблявшие продукты, богатые бета-каротином, на 40-60% реже сталкивались с эстроген-негативным раком груди. А вот с эстроген-позитивным раком бета-каротин не сработал.

Читайте такжеОбилие овощей в рационе - эффективная профилактика рака грудиОднако специалисты отговаривают от приема добавок с бета-каротином. Дело в том, что в БАДах нередко содержатся довольно большие дозы этого соединения. А его избыток ранее связывали с развитием рака легких у отдельных людей. Как именно бета-каротин производил противораковый эффект, ученые не знают. Возможно, здоровое питание (включая морковь в рационе) помогает поддержать нормальный вес, что, в принципе, снижает риск рака.