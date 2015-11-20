Канадские учёные создали биогель, который подавляет рост раковой опухоли

Канадские специалисты из Исследовательского больничного центра при Университете Монреаля (University of Montreal Hospital Research Centre) создали биогель, инъекции которого непосредственно в злокачественное новообразование подавляют опухолевый рост, сообщает Медпортал.

Новинка пока протестирована только на культурах клеток, однако, если испытания с участием лабораторных животных и онкологических больных пройдут успешно, подобная терапия сможет сделать лечение рака более эффективным, считает Режан Лапонте (Réjean Lapointe). Авторы полагают, что новый гель можно будет использовать совместно с курсом иммунотерапии – его введение позволит избежать множественных повторных инъекций Т-клеток. Т-лимфоциты, содержащиеся в геле, могут расти и делиться в нем в течение 2-3 недель, после чего выходить из него и уничтожать опухолевые клетки.

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Ученые протестировали эффективность терапии с использованием биогеля на культурах опухолевых клеток, включая меланому и рак почки. В ближайшее время они планируют перейти к экспериментам на животных.