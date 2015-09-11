Американские учёные разработали губки-ловушки для раковых клеток

Американские ученые из Мичиганского университета (University of Michigan) разработали крошечные имплантаты в виде губок, которые ловят раковые клетки, циркулирующие в организме.

Циркулирующие клетки отделяются от основной опухоли и могут собираться в других местах организма, давая метастазы. Поэтому онкозаболевание, начавшееся в одном органе, может даже после успешного лечения поразить другой, пишет Медпортал.

Метод работы имплантатов следующий: в силу естественной реакции на инородное тело на поверхности «губки» собираются клетки иммунной системы. Они, в свою очередь, привлекают циркулирующие опухолевые клетки, которые склонны собираться именно в местах скопления лимфоцитов. Такая цепочка реакций позволяет отследить процессы метастазирования, которые чаще всего и приводят к смерти раковых больных.

Имплантаты круглой формы диаметром около 5мм сделаны из биоматериала, одобренного для использования в медицинских приборах. Пока что они протестированы на мышах с раком молочной железы. Губки вшивались им либо в слой подкожного жира на животе, либо непосредственно под кожу. В эксперименте с помеченными клетками опухоли было показано, что имплантаты «всасывали» раковые клетки, начинавшие циркулировать в организме. Более того, обнаружилось, что у мышей с имплантатами в целом меньше распространившихся по организму опухолевых клеток.

Ученые планируют в будущем провести клинические испытания. Имплантаты могут стать важным средством борьбы с метастазами у людей. Пока же исследователи сосредоточатся на том, чтобы оценить, меняют ли имплантаты общий исход течения рака у мышей.