Чрезмерное потребление кофеина может приводить к обезвоживанию организма. Потенциально это подсушивает голосовой аппарат.

Кофе обладает множеством преимуществ: от снижения риска болезни Альцгеймера и Паркинсона до облегчения головных болей и сохранения здоровья печени. Однако и с полезным продуктом можно переборщить.

Читайте такжеАвстралийские ученые определили опасную дозу кофеОдним из признаков того, что человек чрезмерно употребляет кофе, может стать изменившийся голос. В частности, появление признаков напряжения в нем. Доктор Пол Брайсон из Кливлендского центра голоса, говорит, что злоупотребление кофеином может привести к напряжению голоса.

«Чрезмерное потребление кофеина может приводить к обезвоживанию организма. Потенциально это подсушивает голосовой аппарат, который естественным образом выделяет смазку. Ее недостаток снижает вибрацию», - рассказал Брайсон.

Ранними симптомами голосового перенапряжения, на которые следует обратить внимание, может быть боль в горле, дискомфорт при разговоре, снижение высоты звука, потеря вокального диапазона, ощущение першения в горле, желание откашляться или прочистить горло, а также резкий или хриплый голос, передает medikforum.

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Автор: Ирина Погорелая