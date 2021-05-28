"Заветная" прививка. Как в мире мотивируют население вакцинироваться от COVID-19

Низкий уровень вакцинации от COVID-19 в Украине эксперты объясняют небольшим количеством вакцин, ввезенных в нашу страну. Нельзя сбрасывать со счетов и антивакцинаторов, в том числе в рядах медиков. Коллективный иммунитет нам светит еще не скоро. УНИАН узнавал, какими методами - "кнута" или "пряника" - добиться массовой вакцинации пытаются в других странах.

Коллективный иммунитет наступает тогда, когда популяция защищена от болезни. Существует два пути этого добиться – переболеть и выработать антитела или сделать прививки достаточному количеству людей. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, не менее 70% украинцев будут вакцинированы и смогут сформировать коллективный иммунитет в 2022 году. С ним не согласны ученые Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского. Их прогноз достижения коллективного иммунитета от COVID-19 – не ранее начала 2023 года. Причем, исследование, которое они провели, показало, что защиту украинцы получат, главным образом, не за счет вакцинации, а за счет того, что большинство переболеет "короной".

Улучшить "показатели", по мнению ученых КПИ им. Сикорского, можно не только карантинными ограничениями, а и ускорением темпов вакцинации. С учетом дефицита вакцин в нашей стране, можно было бы, по крайней мере, пересмотреть подходы к прививке. К примеру, сделать так, чтобы переболевшие COVID-19 получали только одну (бустерную) дозу вакцины.

А пока мы тянемся в хвосте по темпам вакцинации (а объективно нужно готовиться и к новым локдаунам), другие страны, в том числе в ЕС, делают успехи в достижении коллективного иммунитета. На текущей неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-члены Евросоюза смогут охватить вакцинацией не менее 70% взрослого населения "к концу июля". УНИАН пообщался с жителями некоторых европейских стран, чтобы убедиться, имеют ли такие заявления под собой реальную почву. И, если исходить из услышанных нами историй, вполне вероятно, что коллективный иммунитет в Европе – не за горами.

"Понимание, что нужно сделать прививку, витает в воздухе"

Бывшая киевлянка Светлана живет в Германии, в Гамбурге. По ее словам, вакцинация здесь организована продумано, все систематизировано: "Достаточно просто прийти к врачу (не обязательно своему семейному) или в один из центров прививок, и тебе бесплатно, по страховке, ее сделают. На прививку надо записываться заранее. Раньше приходилось долго ждать, теперь быстрее. Главный центр вакцинации - в одном из павильонов выставочного центра, размером, примерно, со стадион. Можно выбирать между разными производителями вакцин. Ажиотажа нет, но иногда у центров вакцинации можно было увидеть небольшую очередь - бывают недопоставки вакцин (их в Германии меньше, чем планировалось). Но это такие мелочи, по сравнению с тем, что в Украине".

По ее словам, прививки от COVID-19 делают даже бездомным. "Их достаточно мягко агитируют. Уговорами занимаются специальные соцработники. Но вообще, никто никого не заставляет. А то, что нужно сделать прививку, словно витает в воздухе", - делится своими впечатлениями Светлана.

Жительница Гамбурга рассказывает, что от вакцинации можно отказаться. И отказы есть. "Но, с другой стороны, если не будет "паспорта прививки", сертификата о вакцинации, то могут быть ограничения в перемещении и по ЕС, и даже по городу. В Гамбурге открываются магазины, скоро все начнет работать, но сейчас в салон красоты или музей - вход или с сертификатом, или после теста. Зоопарк - только открытая часть и только по тестам. Последние можно сделать бесплатные в специальных пунктах, их можно купить в любом супермаркете, но невозможно же каждый раз этим заниматься, когда нужно куда-то выйти!", - говорит она.

Другая собеседница УНИАН живет в городе Лоди в Италии, которая приняла удар кронавируса первой в Европе. Екатерина отмечает, что итальянцы очень хотят вернуться к прошлой, доковидной жизни, поэтому готовы на любые жертвы, чтобы это случилось поскорее.

"Здесь огромный процент безработицы, экономические трудности, невозможность в периоды обострения ковида и ухудшения ситуации навещать родных и близких, ходить по ресторанам (были в Милане рестораны, где впускали с черного входа, но всех арестовали, оштрафовали, закрыли), встречаться с друзьями. У нас же невозможно попасть к врачу! Месяцы ожидания, чтобы сделать элементарные анализы… Все это обусловлено ковидом. Поэтому, когда итальянцам сказали: "Вакцинируйтесь, и все будет как раньше", они ответили: "Есть!"", - рассказывает она УНИАН.

По словам Екатерины, сделать прививку очень просто: заходишь на специальную страницу, кликаешь на кнопку, вводишь свой идентификационный код и тебе сразу высвечивается, на сколько и куда прийти, чтобы получить вакцину.

"В прошлый четверг открыли вакцинацию для людей 40-49 лет, до этого прививали 50-59, еще раньше - 70-79, до этого всех over 80", - говорит она.

"Конечно, как и везде, есть и скептики вакцинации, но они в меньшинстве. Итальянцы настроены позитивно, верят в науку", - подчеркивает жительница Италии.

Мотивация "кнута" и "пряника"

Верить в науку европейцам "помогает" несколько вещей. Во-первых, сама организация вакцинации. Если в Украине абсолютно не понятно, какая очередь – в "Дие", у семейного врача или в списках местных органов власти (которые недавно и вовсе ликвидировали) – раньше приведет к вакцине, то в Европе все происходит по понятным правилам. Если ты в группе риска – тебя прививают первым, если нет, то вот приложение, регистрируйся, получай приглашение с четким временем и местом, приезжай на прививку.

Во-вторых, сервис, удобство получения прививки. "Интересен и сам сервис вакцинации. То, как все устроено в разных странах, - говорит руководитель поведенческих и социальных коммуникаций ЮНИСЕФ Анна Суходольская. - Когда начался этап вакцинирования большого количества людей, стали открывать массовые пункты, в которых высокая проходимость и которые безопасны с точки зрения инфекционного контроля. В мире эта процедура очень проста, не нужен никакой специальный визит к доктору. Вы подъехали и прямо на парковке, сидя в машине, можно получить прививку".

В некоторых странах и вовсе начали открывать пункты вакцинации в известных, знаковых местах – в Диснейлендах, в Нью-Йорке и Неаполе использовали музеи, в Рио - территорию Самбодрома, где проходит ежегодный карнавал, в Румынии один из пунктов разместили в замке Дракулы, а в Англии – в Вестминстерском аббатстве.

"Многие используют позитивные места, в которых можно сделать адекватную логистику, и мы очень ждем увидеть такое в Украине", - отмечает Анна Суходольская.

В-третьих, мотивация. К примеру, если говорить о профессиональных группах (медиках, преподавателях, соцработниках) в европейских странах, Израиле, странах Америки, то к ним применяется метод "кнута" - жесткие меры.

"Некоторых медиков не допускают к работе, либо ставят под вопрос их лицензию, если они не вакцинированы. Если это, например, работники домов престарелых, соцработники, которые ухаживают за пациентами, то они тоже не допускаются к работе без вакцинации. Такие же методы могут применять к работникам супермаркетов, сотрудники сервисов, которые контактируют с большим количеством людей. Руководители бизнесов следят за тем, чтобы сотрудники были вакцинированы - это вопрос защиты и работников, и клиентов", - отмечает Анна Суходольская.

Но существует и другой мотивационный метод, "метод пряника" - материальное вознаграждение.

"Есть случаи, когда просто выдают деньги, купоны в магазины, бесплатные напитки, различную еду возле пунктов вакцинации. Или, например, в США – проводятся лотереи среди тех, кто вакцинировался. В штате Огайо главный приз – один миллион долларов", - говорит Суходольская.

Как рассказала УНИАН жительница Белграда (Сербия) Марина, до конца мая в их стране за вакцинацию можно было получить примерно 25 евро. "Я даже слышала, что в каком-то ТРЦ выдавали и по 70 евро, правда не наличными, а купоном. Можно было купить товар на эту сумму. Я в уме уже посчитала, сколько можно получить, если всей семьей туда поехать, но потом передумали", - рассказывает она и добавляет, что это было правильным решением: в торговом центре за эти купоны была едва ли не драка.

Также, по словам Марины, в каких-то кафе в Белграде, по слухам, дают бесплатный десерт тем, кто уже сделал прививку. "Но не знаю, насколько этому можно верить. У нас в новостях показывают, что за вакциной стоят очереди. Хотя их на самом деле нет. То есть, это, скорее, рождает подозрения, чем стимулирует вакцинироваться", - говорит жительница Белграда.

Впрочем, по ее словам, в Сербии есть выбор, вакцину какой фармкомпании ты хочешь получить: "Но непонятно, когда дождешься того, чему доверяешь. Если не принципиально, какую вакцину колоть, то можно свободно сделать прививку".

А вот в Польше решили пойти по лотерейному пути. По словам главы канцелярии польского премьера Михала Дворчика, ее планируют запустить 1 июня. Еженедельно среди участников лотереи планируют разыгрывать 50 тысяч злотых (более 370 тысяч гривен), электросамокаты, талоны на топливо и т.д. Каждый месяц будет разыгрываться два приза по 100 тысяч злотых (почти 750 тысяч гривен) и автомобиль. А в финале – главные призы – два чека на миллион злотых (более 7 миллионов гривен) и автомобиль.

Антивакцинаторы и скептики

Руководитель поведенческих и социальных коммуникаций ЮНИСЕФ Анна Суходольская отмечает, что, несмотря на все это, практически в каждой стране есть определенный процент людей, которые не доверяют вакцинации или выступают против вакцин. В среднем, их до 10% в любой стране мира.

"В случае с ковидом опасений им добавило то, что вакцина была относительно быстро создана, применялись новые технологии. Почему-то не всем легко принять тот факт, что наука может такое. Даже если в это же время мы смотрим трансляцию с Марса и для нас это нечто вполне естественное", - говорит она.

К сожалению, в рядах антивакцинаторов есть медперсонал и медики. Причем даже в странах, в которых в целом высокая поддержка вакцинации.

"Например, в Канаде более скептически к прививкам от COVID-19 настроены выходцы из постсоветских стран, в том числе Украины", - отмечает Суходольская.

По ее словам, чем выше уровень недоверия к правительству, тем больше людей не доверяют вакцинам, и наоборот: "Есть сильная прямая связь и перебороть это сложно. А чем больше недоверие, тем проще распространять манипулятивную информацию и тем больше она принимается обществом".

Еще одно любопытное наблюдение – отношение непосредственно к вакцине. Как отмечает руководитель поведенческих и социальных коммуникаций ЮНИСЕФ, в мультикультурных странах толерантность к разным производителям вакцины выше, чем в других: "Та дискуссия, которая ведется в Украине: "Вакцина одной страны - плохая, а другой – хорошая", в других странах невозможна в принципе. Например, в любой аптеке Лондона будет 80% лекарств, произведенных в Индии. Бывший посол Канады в Украине господин Ващук в недавнем интервью рассказывал, что в Канаде один из главных экспертов, который занимается вакцинацией, имеет корни из Индии, поэтому в Канаде норма, что разные продукты производят в разных странах. Никто даже вопрос не ставит: "В какой стране произведено?". Украина в этом отношении выделяется. Как, впрочем, и другие страны постсоветского региона".

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко, на сегодня в Украине одну дозу вакцины получили 2,6% населения. Это в четыре раза меньше, чем в среднем в мире. И темпы вакцинации у нас в десять раз меньше, чем в среднем в Европе. Поможет ли исправить ситуацию поступление новой партии вакцин, которую Украина получила за последнюю неделю? Хочется верить. Но если в стране не будет вакцин, не будет смысла и мотивировать украинцев привиться. Если бы этим, конечно, власти хотели заняться.

Влад Абрамов, Татьяна Урбанская

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