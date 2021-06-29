Летняя пора дарит миллион возможностей для отдыха. Мы расскажем о том, как подарить своей коже привлекательный шоколадный оттенок без вреда для здоровья и что делать, если вы всё-таки "сгорели"‎.

Для многих из нас поездка на озеро, реку или море - синоним к фразе «удачный отдых». Тем не менее, уикенд не должен превратиться в праздник легкомыслия по отношению к собственному телу. Для того, чтобы солнечные лучи принесли только положительные эмоции и желаемый результат, соблюдайте несколько простых рекомендаций.

Правила ровного загара и подготовка к нему

Перед тем, как ехать в отпуск, пропейте бета-каротин. Этот витамин благоприятно влияет на кожу, помогает ей получить нужный оттенок и снижает чувствительность кожи к УФ-лучам. Тот, кто принимает «солнечный витамин», может находиться на солнце дольше.

За несколько дней до пляжного сезона начните скрабировать кожу, принимать солевые ванны и пить необходимое количество воды. Так вы сможете отшелушить ороговевшие частички дермы, освобождая место для ровного загара и повысите общий тонус. Для того, чтобы рассчитать дневную норму воды в миллилитрах, умножьте свой вес на 30.

Средства для загара - как наносить

Читайте такжеЖенщинам детородного возраста хотят запретить алкогольДерматологи рекомендуют использовать крема и спреи с SPF фильтрами каждые 2 часа. Существует «золотое правило», согласно которому на каждый квадратный сантиметр тела нужно наносить 2 мг средства. (Подсказка: это ⅓ чайной ложки).

Со временем вы привыкнете и сможете рассчитывать количество крема без мерника, но сначала - лучше больше, чем меньше.

Совет о том, что обновлять слой крема нужно каждые 2 часа - правило с нюансами. Например, если вы загораете под палящим солнцем, то промежуток сокращается. После купания также стоит полностью вытереться полотенцем и снова нанести защитное средство. Даже если на нем написано «waterproof», это не гарантия. Регулярное погружение в воду, будь то хлорированная в бассейне или соленая в море, снижает действенность крема от загара. К тому же, вода всегда действует, как линза, «притягивая» солнечные лучи.

Правила безопасного загара - когда идти на пляж

Несмотря на всевозможные запреты онкологов, каждое лето мы видим сотни людей, загорающих в любое время. Особенно удивляют те, кто не уходит с пляжа даже в обед. Промежуток с 11:00 до 15:00 - пик солнечной активности, когда небесное светило становится «злым» и не щадит никого. В такое время особенно велик риск получить ожог или солнечный удар.

Поэтому лучшее, что вы можете сделать, если хотите получить ровный загар - пойти на пляж с 08:00 до 11:00 или после 16:00.

Как выбрать солнцезащитный крем

Мы рекомендуем перед отпуском приобрести свежее средство для загара, даже если у вас осталась баночка с прошлого лета. Дело в том, что такая косметика тоже имеет срок годности и, чем дольше лежит, тем меньший SPF имеет. Например, промежутка в год достаточно, чтобы показатель защиты снизился на 50%.

Для передвижений по городу можно купить средство с SPF 30, но пляжный отдых требует SPF не меньше 50. Если вы видите в магазинах средства с обозначением фильтра 80, 90 и 100 единиц - не обращайте внимания. Это не более, чем маркетинговый ход. На самом деле степень их защиты - максимум 50 единиц. Такое средство обманчиво даст вам уверенность и станет причиной перегрева и ожогов.

Первая помощь при солнечных ожогах

Если всё-таки обгорели на солнце, следуйте алгоритму:

Охладите тело. Можно принять прохладный душ, попшикать термальной водой;

Нанесите на пораженный участок кожи плотным слоем крем с пантенолом, аллантоином или бисабололом;

Увлажните кожу средством после загара (в такой косметике часто содержится ментол, который дает охлаждающий эффект).

«Мазать сметанкой» ни в коем случае нельзя, как и кефиром. Бактерии в кисломолочных продуктах усиливают воспаление кожи, а не снимают его. Растительное масло тоже нельзя. Оно создает пленку и препятствует охлаждению кожи.

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Автор: Кристина Кащавцева