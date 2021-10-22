За словами медика, така проблема може вказувати на розвиток небезпечних прихованих порушень.

Сосудистый хирург Масаюки Хирокава из Японии напомнил, что отечные ноги могут, помимо прочего, указывать на имеющуюся у человека сердечную недостаточность.

"Появление отеков становится возможным при нарушении кровообращения. Такая проблема может указывать на развитие опасных скрытых нарушений", - отметил Хирокава в интервью изданию Nihon Keizai, пишет Zdorovia.

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В частности, среди причин отека ног врач называет:

Тромбоз

При развитии тромбоза глубоких вен сгустком крови может закупориваться сосуд - в этом случае нога внезапно может начать отекать, сопровождаясь болевыми ощущениями.

Сердечная недостаточность

При сердечной недостаточности человек испытывает ощущение нехватки воздуха, ухудшение в его состоянии может возникать внезапно.

Варикозное расширение вен

В его случае нарушается функционирование клапанов, которые препятствуют обратному кровотоку в венах конечностей, что провоцирует повреждение сосудов.

Напомним, как писал УНИАН, в Италии 21-летняя женщина узнала о том, что находится на восьмом месяце беременности после визита к врачу с жалобами на отечность ног.

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Автор: Виолетта Орлова