Ячмень или “гордеолум” - это следствие воспалительного процесса, вызванного бактериальной инфекцией.

Появляется он так: в зоне века появляется инфекция и начинает развиваться воспаление. Вследствие этого участок опухает, уплотняется и становится красного цвета. Ячмень бывает внешним (локализация - зона роста ресниц) и внутренним (локализация - слизистая).

Ячмень на глазу - причины возникновения

Золотистый стафилококк - главный виновник этого “торжества”. Перенести его с одного участка тела на другой можно, предварительно почесав нос, а потом глаза. Бактерии, попадая на “новое место”, вызывают воспаление фолликулы ресницы и сальной железы. Проток забивается и кожное сало скапливается внутри железы. Она, в свою очередь, воспаляется и опухает, в итоге появляется ячмень.

Среди самых распространенных причин ячменя врачи выделяют:

Трение глаз, прикосновения к слизистым грязными руками;

Результат блефарита - заболевания, при котором веки воспаляются остро или хронически;

Использование средств для макияжа, бывших в использовании у зараженного человека;

Недостаточный демакияж;

Рецидив ячменя, который уже появлялся в прошлом;

Сахарный диабет;

Себорейный дерматит.

Ячмень на глазу - симптомы заболевания

Определить воспалительный процесс на слизистой глаза можно по следующим признакам:

Появление небольшого бугорка на веке;

Болезненность, особенно, при нажатии;

Покраснение и отек;

Опущение века;

Наличие густых выделений;

Ощущение дискомфорта и жжения;

Повышенная слезоточивость.

Отличительной особенностью ячменя считается его динамика. Заболевание развивается достаточно быстро. При этом, необходимо обращать внимание, что боль локализована именно на веке. Если у вас болит не веко, а глаз - обратитесь к врачу.

Ячмень на глазу - что делать и где он появляется

Всего такое заболевание имеет 4 вида локализации: на внешнем или внутреннем веке, на нижнем или верхнем веке.

Читайте такжеУченые нашли ключ к полному выздоровлению от болезни АльцгеймераПомните, что ячмень внешний можно вылечить самостоятельно, а вот внутренний - только под наблюдением врача-офтальмолога.

При этом, стоит знать несколько важных фактов, которые помогут вам правильно вести себя при появлении ячменя:

Данное заболевание никак не влияет на качество зрения. Если способность видеть ухудшилась - обращайтесь к врачу;

Ячмень не заразен, но существует тактильный путь передачи - через руки или зараженные предметы;

Ни в коем случае нельзя пытаться выдавливать ячмень, особенно, внутренний;

Если вы склонны к появлению ячменя - врач, скорее всего, назначит вам мази с антибиотиками или специальные “протирки”;

Причиной ячменя может стать только бактерия, а вот то, почему она так легко “атакует” ваш организм - другой вопрос. Присмотритесь к своему режиму, образу жизни и состоянию иммунитета.

Как лечить ячмень на глазу - проверенные рекомендации

Для того, чтобы снять воспаление без помощи врача, следуйте нижеописанным правилам:

Как можно чаще (но не слишком) очищайте веки от грязи, пыли и кожного сала;

Не используйте косметику;

Не прикасайтесь к глазам грязными руками;

Если носите контактные линзы - временно перейдите на очки;

Делайте теплые компрессы или прикладывайте кусочек теплой ткани;

Наносите мазь с антибиотиками, которую вам назначил врач;

Осторожно массажируйте веко.

Постарайтесь обойтись без “дули в глаз” и чайных пакетиков. Подобные средства не помогают вылечить ячмень, а усугубляют ситуацию.

Ячмень на глазу - сколько проходит и как не допустить его появления

Избежать воспалительного процесса можно, если соблюдать правила гигиены. Чаще мойте руки, используйте контактные линзы по инструкции, а лучше - носите очки. Не делайте макияж старой косметикой, очищайте кисточки, не трите глаза грязными руками. И, конечно, лечите заболевания глаз, так как они могут стать первопричиной повышенной чувствительности.

Обычно, ячмень проходит за 3-5 дней, но в некоторых случаях срок доходит до двух недель. Для того, чтобы ускорить процесс выздоровления, накладывайте теплый компресс на веко 4 раза в день по 10-15 минут. Такая манипуляция облегчит неприятные ощущения и “вытянет” ячмень.

Помните о том, что заниматься самолечением не стоит и лучший выход - это поход к специалисту-офтальмологу, который назначит необходимые процедуры и фармацевтические препараты.

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Автор: Кристина Кащавцева