Островная страна еще в январе начала делать прививки от коронавируса, но ей снова пришлось закрыться на карантин.

Островное государство в Индийском океане сделало прививку от коронавируса 62% своего населения. И это больше даже, чем в Израиле. Несмотря на это, скачок количества заражений вынудил правительство Сейшельских Островов снова закрыть школы и ввести карантин.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza. Сейшельский опыт должен был стать большим успехом мировых масштабов. Страна очень быстро получила вакцины от COVID-19, воспользовавшись своим стратегическим положением и геополитической враждой между Китаем и Индией. Сейшелам нужно было не так и много доз. На архипелаге живет лишь 98 тысяч человек.

Читайте такжеCOVID-паспорта для поездок: что известно о сертификатах вакцинации и когда они начнут действоватьПрограмма иммунизации от коронавируса была запущена еще в январе. Согласно подсчетам Bloomberg, на данный момент полностью вакцинированы 62,2% населения Сейшельских Островов. Для сравнения, в Израиле этот показатель составляет 55,9%. Поэтому 25 марта островное государство открыло свои границы для туристов. Никаких требований обязательного прохождения карантина или подтверждений вакцинации. Путешественникам достаточно показать отрицательный результат ПРЛ-теста, сделанного за 72 часа до вылета.

Это решение было очень важным для экономики страны. В 2020 году ВВП Сейшел обвалился на 13,5% из-за потери доходов от туризма. Но радоваться открытию границ долго не пришлось. На этой неделе Сейшелы зафиксировали больше всего новых случаев заболевания COVID-19 в соотношении к количеству населения. Только за неделю количество зараженных выросло с 612 до 1068 (по состоянию на 3 мая). Количество смертей на Сейшельских Островах от коронавируса остается относительно низким. Инфекция убила 28 граждан страны.

Вместе с тем, рост количества зараженных удивляет. Ведь другие страны, которые тоже вакцинировали значительную часть своего населения, в том числе Израиль и Великобритания, фиксируют заметный спад. Правительство до сих пор не знает, почему на Сейшелах ситуация иная. Хотя существует предположение, что распространению коронавируса могло поспособствовать празднование Пасхи. Потому что люди перестали соблюдать социальное дистанцирование.

Sinopharm и AstraZeneca

Данные, опубликованные на этой неделе, показывают, что две трети новых случаев заражения - это люди, которые были либо не вакцинированы, либо получили только одну дозу. А что с еще одной третью?

Читайте такжеPolitico: В отношениях США с Украиной усиливается напряжение из-за вакцин от COVID-19Wyborcza допускает, что проблема может быть в низкой эффективности вакцин, которые были применены. 59% доз, которые раздали на Сейшелах, были изготовлены китайской компанией Sinopharm. Остальное приходится на индийскую версию вакцины AstraZeneca. Все дозы были подарены Сейшелам в рамках так называемой "вакцинной дипломатии".

Однако, пока нет убедительных данных, которые бы позволили утверждать, что китайские прививки оказались не такими эффективными, как индийские. ВОЗ недавно подтвердила, что эффективность вакцины от Sinopharm составляет не менее 78% для взрослых до 60 лет. Но в АОЭ, где для иммунизации используют именно этот препарат, некоторым людям делают по три укола из-за слишком слабой иммунной реакции.

Для сравнения, испытания вакцины AstraZeneca в США показали, что она эффективна на 79%. Оба препарата созданы по традиционной технологии. Поэтому они слабее, чем вакцины от Pfizer и Moderna, которые базируются на мРНК и имеют эффективность на уровне 95%.

Увеличение количества заражений с конца апреля

В комментарии для Washington Post эпидемиолог из Rand Corp Дженифер Ханг Буи сказала, что, учитывая все данные о сейшельских прививках, придется признать, что фактический иммунитет против коронавируса получили менее 49% населения.

"Меня не удивляет, что там не наблюдается большого спада числа заражений. Но странным является то, что с конца апреля происходит заметный рост", - сказала она.

Читайте также"Рекорды" COVID-19 в Индии: Ганди требует срочно ускорить вакцинациюВполне возможно, что этот феномен связан с возвращением иностранных туристов. Хотя доказательств такого предположения пока нет. Лишь 10% положительных тестов на коронавирус касаются гостей Сейшельских Островов.

Ханг Буи замечает, что вакцины помогают сократить количество смертей от COVID-19. Но среди врачей распространено мнение, что они не способны остановить пандемию.

"Карантин, маски и избегание толп должны быть частью стратегии", - сказала она.

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Перевод: Лесь Дымань