Он проведет эту ночь в больнице.

Вселенского патриарха Варфоломея госпитализировали в больницу Университета Джорджа Вашингтона в США.

Об этом сообщают в пресс-службе Греческой православной архиепархии Америки.

Варфоломей прибыл в США с официальным визитом 23 октября. Патриарху стало плохо перед богослужением в соборе Святой Софии. Врачи связывают это с длительным перелетом и плотным расписанием мероприятий.

Его врач из предосторожности посоветовал отвезти его в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения.

Читайте также"Талибан" предложил десяткам тысяч афганцев работать за едуПозже стало известно, что его самочувствие улучшилось, но он проведет эту ночь в больнице. Ожидается, что его выпишут утром.

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Автор: Людмила Жерновская