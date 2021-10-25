Вселенского патриарха Варфоломея госпитализировали в больницу Университета Джорджа Вашингтона в США.
Об этом сообщают в пресс-службе Греческой православной архиепархии Америки.
Варфоломей прибыл в США с официальным визитом 23 октября. Патриарху стало плохо перед богослужением в соборе Святой Софии. Врачи связывают это с длительным перелетом и плотным расписанием мероприятий.
Его врач из предосторожности посоветовал отвезти его в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения.
Читайте также"Талибан" предложил десяткам тысяч афганцев работать за едуПозже стало известно, что его самочувствие улучшилось, но он проведет эту ночь в больнице. Ожидается, что его выпишут утром.