Израилю в борьбе с коронавирусом помогло не лечение, профилактика.

Израиль, который заявил, что победил коронавирус, сделал это благодаря массовой вакцинации.

Читайте такжеВ Израиле отменили масочный режим на открытом воздухеОб этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал ведущий инфекционист израильской клиники "Ихилов" Евгений Кацман. По его словам, именно прививки, а не особенности лечения коронавируса, помогли стране справиться с распространением болезни.

По его словам, чтобы полностью побороть коронавирусную инфекциею, нужно делать вакцинацию также детям.

"Я не могу сказать, что у нас были большие успехи в лечении коронавируса. У нас были успехи в предотвращении коронавируса с помощью массовой вакцинации. Что касается осложнений и смертности, я не думаю, что мы значительно лучше, чем другие развитые страны. Наш успех заключается в том, что мы остановили эпидемию, проведя массовую вакцинацию", — сказал специалист.

Также Кацман выразил мнение, что от "индийского" штамма коронавируса должен защитить иммунитет, который ранее выработался к другим штаммам.

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Автор: Ирина Погорелая