Врачи связали зависимость подростка от видеоигр со смертью его родственника.

В мире зафиксировали первый клинический случай госпитализации несовершеннолетнего из-за игровой зависимости. Так, в Испании на 2 месяца в больницу попал подросток, у которого была зависимость от игры Fortnite.

Как пишет UA.NEWS со ссылкой на laprensalatina, парень настолько увлекся видеоигрой, что отказывался выходить из дома и не шел на контакт с людьми, а потом не хотел ехать в больницу.

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Врачи связали зависимость подростка от видеоигр со смертью его родственника и повышенной тревожностью.

Как сообщал УНИАН, еще в 2018 году Всемирная организация здравоохранения внесла игровую зависимость в Международную классификацию болезней.

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Автор: Виктория Гордиенко