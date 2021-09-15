В мире зафиксировали первый клинический случай госпитализации несовершеннолетнего из-за игровой зависимости. Так, в Испании на 2 месяца в больницу попал подросток, у которого была зависимость от игры Fortnite.
Как пишет UA.NEWS со ссылкой на laprensalatina, парень настолько увлекся видеоигрой, что отказывался выходить из дома и не шел на контакт с людьми, а потом не хотел ехать в больницу.
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Врачи связали зависимость подростка от видеоигр со смертью его родственника и повышенной тревожностью.
Как сообщал УНИАН, еще в 2018 году Всемирная организация здравоохранения внесла игровую зависимость в Международную классификацию болезней.