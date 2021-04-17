Мир приближаеся к самому высокому уровню заболеваемости за все время пандемии.

За последние два месяца еженедельное число новых случаев COVID-19 в мире почти удвоилось.

Как сообщает Центр новостей ООН, об этом на пресс-коференции в Женеве сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Во всем мире заболеваемость и смертность продолжают расти тревожными темпами. Количество новых случаев, регистрируемых еженедельно, за последние два месяца почти удвоилось. Мы приближаемся к самому высокому уровню заболеваемости за все время пандемии», – сказал глава ВОЗ.

По его словам, количество больных COVID-19 увеличивается уже в течение семи недель.

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Тедрос Гебрейесус отметил, что в последние недели вирус активизируется и в странах, где раньше количество зараженных было невелико. В этой связи Тедрос рассказал о ситуации в Папуа - Новой Гвинее, где до начала нынешнего года было зарегистрировано менее 900 заболевших и девять случаев смерти, а сейчас – уже более 9300 заразившихся и 82 умерших.

«Да, эти цифры может быть и не так высоки, как в других странах, но темпы роста очень резкие. В ВОЗ очень обеспокоены тем, что пандемия может принять гораздо большие масштабы», - отметил Тедрос Гебрейесус.

Также участники пресс конференции отметили, что коронавирус нельзя сравнивать с обычным гриппом, и ученым предстоит еще долго изучать его последствия для организма.

Тедрос Гебрейесус настоятельно рекомендовал не ослаблять меры предосторожности, в частности, носить маски, соблюдать дистанцию и чаще мыть руки.

Коронавирус в мире: что известно

Как сообщал УНИАН, по данными Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к 140 миллионам человек, с начала пандемии в мире от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли почти 3 миллиона человек.

В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболели более 1,9 миллиона человек, умерли более 39,5 тысячи больных.

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Автор: Виктория Токарева