В ближайшей еженедельной сводке в ВОЗ должны объяснить, почему отнесли вариант коронавируса из Индии в "опасные варианты".

Всемирная организация здравоохранения изменила классификацию «тройного мутанта» нового коронавируса, который распространяется в Индии, на «опасный вариант», представляющий угрозу в масштабе всего мира. Подробности появятся в ближайший еженедельной сводке. однако по предварительным данным штамм В.1.617 распространяется быстрее оригинального вируса и не восприимчив к части защитных механизмов, предоставляемых вакцинами.

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"По этим причинам мы классифицируем его как опасный вариант на глобальном уровне. Несмотря на то, что ряд предыдущих исследований продемонстрировал повышенную заразность, нам нужно больше информации об этом варианте вируса во всех его подвидах, поэтому нам нужно провести больше специализированных секвенирований", – рассказала технический директор ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария ван Керкхове, пишет CNBC.

Сейчас ВОЗ пристально отслеживает 10 вариантов коронавируса по всему миру. Сперва индийскому варианту B. 1.617 присвоили статус варианта, который "требует внимания". Но после проведения исследований категорию опасности повысили. Это происходит тогда, когда эксперты признают его более заразным, смертоносным или устойчивым к имеющимся вакцинам и лекарствам.

При этом предварительные данные свидетельствуют о том, что современные COVID-вакцины "остаются эффективными в предотвращении заболевания и смерти инфицированных" вариантом В. 1.617.

Керкхове отметила, что каждый, независимо от места проживания и распространенного штамма в его стране, должен принимать все меры предосторожности, чтобы не заболеть.

"Индийский" штамм коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, в конце апреля «индийский» штамм вируса выявили в 7 странах Европы.

По прогнозу начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, врача-эпидемиолога Олега Рубана, «индийский» штамм коронавируса появится в Украине в конце мая. По его мнению, этот штамм попадет в Украину после того, как граждане вернутся из отпусков из Турции и других стран, куда обычно ездят на майские праздники.

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Автор: Виктория Гордиенко