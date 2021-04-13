В отчете организации отмечают, что дикие животные являются основным источником инфекций для человека.

Всемирная организация здравоохранения призывает прекратить торговлю живыми дикими животными на продовольственных рынках. Это поможет предотвратить распространение новых заболеваний.

В отчете ВОЗ отмечают, что дикие животные являются основным источником инфекций для человека. Особую роль в распространении имеют млекопитающие.

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"Животные, особенно дикие, являются источником более чем 70% всех новых инфекционных заболеваний человека, многие из которых вызываются новыми вирусами. Дикие млекопитающие, в частности, представляют опасность из-за возникновения новых болезней", - заявили в ВОЗ.

ВОЗ еще изучает несколько версия происхождения коронавируса. Эксперты ВОЗ считают, что "вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.

При этом заражение непосредственно через летучих мышей оценивается как просто "вероятное".

Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через пищевые продукты.

Утечкой из лаборатории назвали "крайне маловероятной".

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Автор: Виктория Гордиенко