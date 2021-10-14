Власти страны уверены, что отменять антикоронавирусные меры пока рано.

Власти Франции хотят продлить чрезвычайное положение, введенное в стране из-за пандемии коронавируса, до конца июля 2022 года.

Режим, который действует сейчас и предусматривает широкое обязательное применение ковид-сертификатов, должен был закончиться 15 ноября. Впрочем, во французском правительстве убеждены - отменять ограничения рано.

Читайте такжеФранция поделится вакциной от COVID-19 с бедными: что пообещал МакронЧасть европейских стран сейчас оказалась в начале очередной волны пандемии, считают в ВОЗ, проанализировав суточную смертность. В целом в мире этот показатель на самом низком уровне с начала года, но не в Европе. Сейчас это единственный регион в мире, где смертность от коронавируса не снижается, сообщает ТСН.

Напомним, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 2019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая