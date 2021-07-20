По данным Университета Джонса Хопкинса, индийские власти на данный момент отчитались о 414 тыс. умерших от COVID-19.

Количество избыточных смертей в Индии с начала пандемии COVID-19 оказалось примерно в десять раз выше, чем официально зарегистрированных летальных случаев при заболевании.

Специалисты американского Центра глобального развития собрали статистику из трех источников и выяснили, что за этот период в стране было зафиксировано более 4 млн избыточных смертей.

Исходя из актов гражданского состояния, регистрируемых и предоставленных властями семи штатов страны, с марта 2020 по июнь 2021 года в Индии было зафиксировано 3,4 млн избыточных смертей. Применение международных оценок показателей смертности от коронавируса к данным о количестве положительных тестов в Индии предполагает увеличение числа жертв примерно на 4 млн человек.

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Анализ данных исследования потребительских пирамид (Consumer Pyramids Household Survey), проведенный специалистами Центра глобального развития, показал, что избыточная смертность в Индии за этот период может достигать 4,9 млн.

Авторы исследования признают, что нельзя автоматически приписывать все избыточные смерти коронавирусной инфекции. Однако, как отмечается в релизе, вся статистика говорит о том, что реальные цифры значительно отличаются от официальной статистики, передает kommersant.

По данным Университета Джонса Хопкинса, индийские власти на текущий момент отчитались о 414 тыс. умерших от COVID-19.

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Автор: Ирина Погорелая