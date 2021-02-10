Витамин С важен для нормального функционирования организма, он не синтезируется самостоятельно, отмечают специалисты.

Ученые из Вашингтонского университета провели исследование, которое выявило еще один признак дефицита витамина С, который является одним из самых важных нутриентов для нашего рациона.

Как пишет 24 канал ссылаясь на Nutrition Reviews, кровоточивость десен может быть признаком дефицита витамина С.

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Кровоточивость десен стоматологи обычно связывают с инфекционными заболеваниями десен, но теперь исследователи обнаружили, что увеличение суточного потребления витамина С у людей с низким уровнем этого витамина помогает прекратить кровотечение.

"Когда вы видите, что у вас кровоточат десны, вы должны попытаться выяснить, почему это происходит. Дефицит витамина С – одна из возможных причин", – рассказал автор исследования Филипп Худжоель.

Такие результаты вашингтонская команда получила, проанализировав исследование 15 клинических испытаний в шести странах.

В исследованиях участвовали 1140 участников, а также 8210 американцев, опрошенных в рамках обследования здоровья и питания центров по контролю и профилактике заболеваний.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, ученые рекомендуют потреблять достаточное количество витамина С. Для этого к своему рациону следует добавить необработанные продукты. Богаты витамином С - капуста, перец и киви.

Снижение витамина С может произойти в случае, если человек придерживается низкоуглеводной диеты. Или когда человек исключает из рациона фрукты, в частности, апельсины или киви.

Суточная норма составляет около 75 мг в день для взрослых женщин и 90 мг в день для взрослых мужчин.

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Автор: УНИАН