В Индии обнаружено несколько случаев заражения смертельным вирусом.

Коронавирус – не единственная инфекция, что угрожает миру. В Индии зафиксирована вспышка опасной болезни, которая выделяется высоким уровнем смертности и отсутствием лечения. Смертельно опасный вирус Nipah распространяется по стране.

Пока что вирус обнаружен лишь в Индии, однако есть вероятность развития глобальной эпидемии.

Вирус Nipah: что о нём известно

Этот вирус впервые был обнаружен в Малайзии в 1998-1999 годах среди свинопасов. Во время первой вспышки болезни умерло 40% зараженных. В последующие годы произошло ещё 12 вспышек болезни в Южной Азии. Последняя вспышка Nipah выявлена в сентябре 2021 года в Индии: на данный момент заражено 11 человек, ещё около 250 человек контактировали с больными.

Природным носителем Nipah являются летучие лисицы. Вирус передается от животных к человеку, а также легко распространяется воздушно-капельным путём и через немытые фрукты. Смертность от болезни варьируется от 65% до 100%. У некоторых выздоровевших людей наблюдаются долгосрочные последствия.

Вирус Nipah: симптомы болезни

Инфекция может протекать по-разному: от почти полного отсутствия симптомов до тяжелых осложнений. Для начала болезни характерны следующие симптомы:

повышенная температура;

боли в мышцах;

головная боль;

рвота;

головокружение;

измененное сознание.

В тяжелых случаях развиваются симптомы энцефалита: острая дыхательная недостаточность, конвульсии, атипичная пневмония, кома. После перенесенной тяжелой болезни около 20% людей страдают от конвульсий и изменения личности. У более чем 15% выздоровевших на протяжении жизни возникают неврологические дисфункции или рецидив болезни.

На данный момент не существует лечения болезни, а также нет эффективных вакцин против вируса Nipah.

Вирус Nipah: профилактика

Остановить распространение инфицирования можно с помощью жестких карантинных мер. Для этого нужно тщательно мыть и чистить фрукты, поскольку переносчиком являются фруктовые летучие мыши. Необходимо избегать тесного контакта с инфицированными, регулярно мыть руки. Вирус особенно опасен для медицинских работников.

Для снижения темпов заболевания важно устанавливать круг контактных лиц и отправлять их на изоляцию.

Автор: Екатерина Пулатова