Пациентка была женой больного, пережившего Эболу. Но сама она не смогла выдержать болезнь.

В восточной части Демократической Республики Конго обнаружили новый случай заражения лихорадкой Эбола. Заболела женщина, которая впоследствии умерла.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на данные ВОЗ.

Читайте такжеCNN: ученые предостерегли о возможном появлении нового смертельного недуга в Конго

Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго сообщило, что новый случай заражения Еболой обнаружили в Бутембо, а именно в провинции Северное Киву. Именно там еще в июне 2020 года объявили о прекращении предыдущей вспышки.

Женщина с симптомами, похожими на лихорадку Эбола, обратилась за помощью в местный медицинский центр. Филиал Бутембо Национального института биомедицинских исследований (INRB) подтвердил присутствие вируса в образцах.

Пациентка была женой больного, пережившего Эболу. Но сама она не смогла выдержать болезнь.

Эпидемиологи ВОЗ на местах расследуют этот случай. Специалисты уже обнаружили около 70 контактов. Также продолжается дезинфекция помещений, которые посещала пациентка.

Образцы больной отправили в главную лабораторию Национального института биомедицинских исследований в Киншасе, чтобы секвенировать геном для идентификации штамма и определения его связи с предыдущей вспышкой.

Эбола в Конго: что известно

Вспышка лихорадки Эбола в ДРК длился почти 2 года и был вторым по величине в мире.

Из 3 481 больного умерли аж 2 299 человека. Зато выжить удалось 1 162 пациентам.

Бутембо был одним из эпицентров предыдущего вспышки Эболы в восточной части ДРК. Спорадические случаи заболевания в этой местности возникают до сих пор.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН