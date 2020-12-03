Коронавирус унес жизнь бывшего президента Франции Валери Жискара д'Эстена - он скончался в возрасте 94 лет.
Об этом сообщает Reuters.
Жискар возглавлял Францию с 1974 по 1981 год. Недавно его госпитализировали с коронавирусом, а скончался он в своем семейном доме на западе Франции из-за осложнений, связанных с COVID-19. Впервые с респираторными осложнениями он попал в больницу в сентябре, а в середине ноября снова оказался под наблюдением врачей.
Экс-президент страны известен тем, что руководил модернизацией французского общества: при его правлении разрешили разводы по взаимному согласию и легализацию абортов.
Придя к власти после Шарля де Голя он уступил президентский пост Франсуа Миттерану.
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