В исследовании приняли участие 3950 людей из США, которые получили вакцину Pfizer или Moderna в разгар зимнего всплеска заболеваемости в стране, с середины декабря до середины марта.

Вакцины от коронавируса производства Pfizer и Moderna оказались крайне эффективными - в реальных условиях этот показатель у них на уровне 90%.

Об этом сообщает Минздрав в Telegram-канале Коронавирус-инфо со ссылкой на отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний США (СDC).

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Эти оптимистичные данные показало исследование, проведенное среди медиков и сотрудников скорой помощи, которые оказывают помощь больным с COVID-19, из шести штатов: Аризоны, Флориды, Миннесоты, Орегона, Техаса и Юты.

Первая из двух доз вакцины предотвратила 80% заражений, а вторая – 90%. Оба препарата вводятся в виде двух инъекций с промежутком в несколько недель.

В группе из почти трех тысяч вакцинированных и частично вакцинированных участников исследования за три месяца испытаний заразились 11 человек. Эти данные подтверждают результаты, полученные во время клинических испытаний вакцин. Это исследование также указывает на действенность этих вакцин в предотвращении заражения новыми мутациями COVID-19, в частности, так называемым британским штаммом, который уже был распространен в США во время проведения этого тестирования.

По состоянию на 29 марта, около 29 процентов американцев были вакцинированы по меньшей мере одной дозой вакцины от COVID-19.

Как известно, во время предыдущих исследований вакцина производства немецкой биотехнологической компании BioNTech и американской Pfizer эффективна для 95% (94% - для людей от 65 лет). Две дозы вакцины вводят внутримышечно с интервалом в 21 день.

А в ноябре прошлого года американск ая компания Moderna сообщила, что эффективность его вакцины против COVID-19 составляет 94%, а для предотвращения тяжелого течения болезни - 100%.

Чиновники из здравоохранения рассматривают вакцины от COVID-19 как лучший способ положить конец пандемии, особенно в связи с тем, что все большее количество государств ослабляют ограничения и отменяют ношение масок.

Вакцина против коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко