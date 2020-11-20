Процентные оценки могут быть очень обманчивыми, а на кон на самом деле поставлены сотни тысяч человеческих жизней.

В богатых странах Запада с большим количеством жителей старшего возраста коронавирус убил примерно 1% из тех, кто им заразился. Это означает, что 99% выжили. Между тем, две новые вакцины показали эффективность на уровне 95% в недопущении появления симптомов COVID-19.

Читайте такжеThe Atlantic: Вакцины от COVID-19 могут дать начало новой эре в медицинеПохоже, многим людям тяжело осмыслить эти проценты, - пишет Bloomberg. Цитировать сообщение анонимного пользователя Twitter, конечно, плохая практика, несмотря на то, что остальные 12 тысяч пользователей поделились им, а еще 45 тысяч - "лайкнули", прежде чем оно было удалено. Однако, это сообщение очень хорошо и кратко описывает проблему осмысления цифр, которые звучат в последнее время.

"Простите, но меня не впечатляет на 95% эффективная вакцина против вируса, который на 99% неэффективен в том, чтобы убить кого-то", - говорилось в упомянутом сообщении из Twitter.

Издание пишет, что это утверждение на самом деле очень ошибочно. Для начала, потому что вирус, который "на 99% неэффективен" в убийстве людей все равно достаточно смертелен. В марте, когда пандемия COVID-19 только началась, смертность среди подтвержденных пациентов составила 3,4%. Тогда сенатор США из штата Висконсин Рон Джонсон говорил: даже если болезнь убьет "1-3,4% населения", это ничего не значит. И стоит помнить, что страна не останавливает свою экономику, потому что десятки тысяч людей ежегодно умирают на дорогах. Это тот риск, с которым приходится смириться, чтобы передвигаться. Экономики не останавливают только из-за того, что десятки тысяч людей умирают от обычного гриппа.

В 2019 году 36096 человек в США погибли во время ДТП. Во время зимы 2018-2019 годов жертвами сезонного гриппа стали 34157 пациентов. Если бы коронавирус действительно убил 1-3,4% американцев, это означало бы смерть от 3,3 миллионов до 11,2 миллионов человек. А это, по правде говоря, больше смертей, чем от гриппа или из-за ДТП.

Читайте такжеЕвросоюз может потратить более $10 миллиардов на вакцины от коронавирусаКроме того, на самом деле такого количества жертв не будет. Даже еще в марте эксперты рассчитали, что от COVI-19 умирает 1% зараженных или даже меньше. А значительная часть населения вообще никогда и не заразится даже при наихудшем сценарии. За время с весны лучшие методы лечения и изоляция уязвимых групп населения от болезни помогли опустить уровень смертности еще ниже.

Но несмотря на все эти улучшения и изменения в поведении людей ради замедления распространения коронавируса, болезнь убила 250 тысяч человек только в США. Все указывает на то, что эта цифра увеличится до 300 тысяч еще до конца года. Опять же, это значительно больше, чем в США погибает людей по вине ДТП и сезонного гриппа. И "99%-ная неэффективность в убийстве" может быть сокрушительной, когда речь идет об очень заразной инфекционной болезни.

"Что изменит вакцина, которая может не допустить появления симптомов COVID-19 в 95% случаев? Даже если она не смягчит болезнь для 5% (хотя, скорее всего, она сработает для всех). С вакциной 1%-й шанс умереть от COVID-19 уменьшится до 0,05% или в 20 раз", - говорится в статье.

Чтобы лучше понять эти проценты, количество смертей на каждые 100 тысяч населения сократится с 1000 до 50. Нынешние 250 тысяч потерянных жизней в США можно было бы сократить до 12500 при условии наличия вакцины.

Читайте такжеКоличество случаев коронавируса в мире превысило 56,2 миллионаКонечно, в этих расчетах были проигнорированы различные риски умереть от COVID-19 для разных возрастных групп. Если же учесть этот фактор, то риск для людей в возрасте 35-44 года уменьшился бы с 68 на 100 тысяч населения до лишь трех. А риск для людей, кому исполнилось от 75 до 84 лет, уменьшился бы с 8500 на 100 тысяч населения до 425.

На самом деле, эти показатели, вполне возможно, были бы еще меньше, если бы достаточное количество людей в США сделали прививки. Опубликованные данные клинических исследований ничего не говорят о том, предотвращает ли вакцина заражение. В них говорится лишь о не допущении появления симптомов. Но если вакцина все же противодействует заражению, что вполне возможно, тогда распространение COVID-19 тоже замедлится. Это означает, что риск подхватить инфекцию сократится так же, как и угроза тяжело заболеть.

Предварительные расчеты на основе заразности COVID-19 свидетельствуют, что у 70% населения должен быть иммунитет к коронавирусу, чтобы замедлить его распространение без социального дистанцирования и других профилактических мероприятий. Эпидемиологи и эксперты по биостатистике в Гарвардском и Йельском университетах подсчитали, что до этого времени примерно 55 миллионов жителей США были заражены коронавирусом. Это 17% населения. Если темпы распространения инфекции сохранятся, эта цифра может достигнуть 30% (или и больше), прежде чем вакцины станут широко доступными.

Читайте такжеNature: Коронавирус способен быстро мутировать в теле одного человекаЕсли окажется, что на 95% эффективная вакцина предотвращает заражение, так же как и предварительное естественное заражение коронавирусом, тогда прививку нужно будет сделать еще 145 миллионам американцев (44% от населения). Это позволит достичь 70%-го барьера, необходимого для остановки пандемии. Все это, конечно, предположения, которые нельзя утверждать точно. Однако, они позволяют лучше представить, что может дать вакцина, эффективная на 95%.

Вакцины от Pfizer и Moderna:

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Перевод: Лесь Дымань