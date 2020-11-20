В богатых странах Запада с большим количеством жителей старшего возраста коронавирус убил примерно 1% из тех, кто им заразился. Это означает, что 99% выжили. Между тем, две новые вакцины показали эффективность на уровне 95% в недопущении появления симптомов COVID-19.
Читайте такжеThe Atlantic: Вакцины от COVID-19 могут дать начало новой эре в медицинеПохоже, многим людям тяжело осмыслить эти проценты, - пишет Bloomberg. Цитировать сообщение анонимного пользователя Twitter, конечно, плохая практика, несмотря на то, что остальные 12 тысяч пользователей поделились им, а еще 45 тысяч - "лайкнули", прежде чем оно было удалено. Однако, это сообщение очень хорошо и кратко описывает проблему осмысления цифр, которые звучат в последнее время.
"Простите, но меня не впечатляет на 95% эффективная вакцина против вируса, который на 99% неэффективен в том, чтобы убить кого-то", - говорилось в упомянутом сообщении из Twitter.
Издание пишет, что это утверждение на самом деле очень ошибочно. Для начала, потому что вирус, который "на 99% неэффективен" в убийстве людей все равно достаточно смертелен. В марте, когда пандемия COVID-19 только началась, смертность среди подтвержденных пациентов составила 3,4%. Тогда сенатор США из штата Висконсин Рон Джонсон говорил: даже если болезнь убьет "1-3,4% населения", это ничего не значит. И стоит помнить, что страна не останавливает свою экономику, потому что десятки тысяч людей ежегодно умирают на дорогах. Это тот риск, с которым приходится смириться, чтобы передвигаться. Экономики не останавливают только из-за того, что десятки тысяч людей умирают от обычного гриппа.
В 2019 году 36096 человек в США погибли во время ДТП. Во время зимы 2018-2019 годов жертвами сезонного гриппа стали 34157 пациентов. Если бы коронавирус действительно убил 1-3,4% американцев, это означало бы смерть от 3,3 миллионов до 11,2 миллионов человек. А это, по правде говоря, больше смертей, чем от гриппа или из-за ДТП.
Читайте такжеЕвросоюз может потратить более $10 миллиардов на вакцины от коронавирусаКроме того, на самом деле такого количества жертв не будет. Даже еще в марте эксперты рассчитали, что от COVI-19 умирает 1% зараженных или даже меньше. А значительная часть населения вообще никогда и не заразится даже при наихудшем сценарии. За время с весны лучшие методы лечения и изоляция уязвимых групп населения от болезни помогли опустить уровень смертности еще ниже.
Но несмотря на все эти улучшения и изменения в поведении людей ради замедления распространения коронавируса, болезнь убила 250 тысяч человек только в США. Все указывает на то, что эта цифра увеличится до 300 тысяч еще до конца года. Опять же, это значительно больше, чем в США погибает людей по вине ДТП и сезонного гриппа. И "99%-ная неэффективность в убийстве" может быть сокрушительной, когда речь идет об очень заразной инфекционной болезни.
"Что изменит вакцина, которая может не допустить появления симптомов COVID-19 в 95% случаев? Даже если она не смягчит болезнь для 5% (хотя, скорее всего, она сработает для всех). С вакциной 1%-й шанс умереть от COVID-19 уменьшится до 0,05% или в 20 раз", - говорится в статье.
Чтобы лучше понять эти проценты, количество смертей на каждые 100 тысяч населения сократится с 1000 до 50. Нынешние 250 тысяч потерянных жизней в США можно было бы сократить до 12500 при условии наличия вакцины.
Читайте такжеКоличество случаев коронавируса в мире превысило 56,2 миллионаКонечно, в этих расчетах были проигнорированы различные риски умереть от COVID-19 для разных возрастных групп. Если же учесть этот фактор, то риск для людей в возрасте 35-44 года уменьшился бы с 68 на 100 тысяч населения до лишь трех. А риск для людей, кому исполнилось от 75 до 84 лет, уменьшился бы с 8500 на 100 тысяч населения до 425.
На самом деле, эти показатели, вполне возможно, были бы еще меньше, если бы достаточное количество людей в США сделали прививки. Опубликованные данные клинических исследований ничего не говорят о том, предотвращает ли вакцина заражение. В них говорится лишь о не допущении появления симптомов. Но если вакцина все же противодействует заражению, что вполне возможно, тогда распространение COVID-19 тоже замедлится. Это означает, что риск подхватить инфекцию сократится так же, как и угроза тяжело заболеть.
Предварительные расчеты на основе заразности COVID-19 свидетельствуют, что у 70% населения должен быть иммунитет к коронавирусу, чтобы замедлить его распространение без социального дистанцирования и других профилактических мероприятий. Эпидемиологи и эксперты по биостатистике в Гарвардском и Йельском университетах подсчитали, что до этого времени примерно 55 миллионов жителей США были заражены коронавирусом. Это 17% населения. Если темпы распространения инфекции сохранятся, эта цифра может достигнуть 30% (или и больше), прежде чем вакцины станут широко доступными.
Читайте такжеNature: Коронавирус способен быстро мутировать в теле одного человекаЕсли окажется, что на 95% эффективная вакцина предотвращает заражение, так же как и предварительное естественное заражение коронавирусом, тогда прививку нужно будет сделать еще 145 миллионам американцев (44% от населения). Это позволит достичь 70%-го барьера, необходимого для остановки пандемии. Все это, конечно, предположения, которые нельзя утверждать точно. Однако, они позволяют лучше представить, что может дать вакцина, эффективная на 95%.
Вакцины от Pfizer и Moderna:
- 16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.
- Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.
- Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.
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