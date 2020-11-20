Ученые обнаружили, что ряд веществ, которые часто используются в производстве продуктов ежедневного потребления, сокращают количество антител после вакцинации.

Успешное усвоение любой вакцины от коронавируса будет критически важным для возвращения к нормальной жизни после года пандемии. Но его может подорвать распространенное заражение рядом химических веществ, используемых в продуктах ежедневного употребления.

Читайте такжеNewsweek: в Pfizer объяснили, когда вакцина компании от COVID-19 станет доступнойКак пишет The Guardian небольшие количества пер - и полифралкильных веществ (PFAS) часто обнаруживают в теле людей во многих странах. Эти искусственные соединения используются во многих привычных вещах: от сковородок с антипригарным покрытием до водонепроницаемой одежды и коробок для пиццы. Эти вещества связывают с повышенным риском повреждения печени, сокращения фертильности и даже появления рака.

Теперь ученые предупреждают, что эти химические вещества также могут снизить эффективность определенных вакцин. Этот мало исследованный эффект бросает тень на будущие усилия по распространению вакцин от коронавируса.

"На данном этапе мы не знаем, повлияют ли эти вещества на прививку от коронавируса. Но такой риск существует. Мы скрестим наши пальцы и будем надеяться на лучшее", - сказал профессор Гарвардской школы здравоохранения Филипп Гранджин.

Читайте такжеBloomberg: Что эффективная на 95% вакцина сделает с COVID-19, который убивает 1% зараженных?Исследование, которое он провел, показало, что у детей, зараженных PFAS, сильно сокращалась концентрация антител после введения вакцин от столбняка и дифтерии. Дальнейшие исследования также выявили аналогичный эффект и у взрослых. Также определенный вид PFAS под названием перфторбутират (PFBA) накапливается в легких. Он может усилить тяжесть COVID-19. Исследование, проведенное Гранджяном, сейчас ожидает профессиональную оценку.

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Перевод: Лесь Дымань