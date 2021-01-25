Пытаясь договориться о необходимом количестве доз, украинским властям приходится маневрировать между антикоррупционными правилами, которые требуют публичного раскрытия всех контрактов.

После революции 7 лет назад украинцы узнали, что свергнутый президент Виктор Янукович использовал государственные деньги, чтобы построить себе огромный дворец с частным зоопарком и полем для гольфа. А его гараж был заполнен коллекционными автомобилями.

Чтобы предотвратить такие коррупционные практики в будущем, были проведены широкие реформы. В частности, появилось требование, чтобы все правительственные контракты были публичными, чтобы тайные платежи не оседали в карманах высокопоставленных чиновников, - пишет New York Times. Капитальные преобразования, которые считаются редким случаем антикоррупционного успеха в Украине, экономят стране десятки миллионов долларов ежегодно в процессе закупки лекарств.

Читайте такжеЕС усиливает давление на производителей вакцины от коронавирусаНо чтобы получить вакцину от COVID-19, Украину заставляют фактически отказаться от этой добытой прозрачности. Правительство объясняет, что у него нет особого выбора, поскольку этого требуют фармакологические гиганты, которые контролируют поставки препаратов от коронавируса.

В ходе переговоров с национальными правительствами, компании включая Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson настаивали, что многочисленные положения сделок представляют коммерческую тайну. Поэтому они должны оставаться конфиденциальными. Правозащитные группы в сфере здравоохранения неоднократно критиковали такие требования. Они указывали на то, что правительства, чьи позиции даже на много лучше, чем в случае Украины, были готовы согласиться на такие тайны.

Требование держать условия в тайне сдерживает украинское правительство. Одну из государственных закупочных компаний, созданных для борьбы со взяточничеством в медицинской системе, отодвинули в сторону. Потому что, согласно украинскому законодательству, она была обязана раскрыть все условия каждого контракта.

"Это все из-за чрезвычайно жестких правил конфиденциальности и политики нераскрытия, которые закупочная компания не сможет согласовать с украинским законом", - пояснила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

Читайте такжеThe Guardian: В Британии дали прогноз, когда прививки повлияют на пандемию COVID-19Условия о нераскрытии деталей позволяют фармакологическим компаниям вести переговоры о ценах, сроках доставки и других условиях продажи вакцин. Но при этом правительство или граждане Украины не смогут сравнивать свои соглашения с теми, которые заключили другие страны. В декабре в Европе один из чиновников ошибочно опубликовал документ о закупках вакцины в социальных сетях, но затем быстро удалил его. Из этого документа, однако, следует, что Евросоюз договорился о более дешевой цене за вакцину от Pfizer, чем правительство США. Если европейцы заплатили 12 евро за дозу (то есть 14,60 долларов), цена для американцев составляла 19,50 долларов. Страны Европы часто покупают лекарства дешевле, чем США.

В Украине до сих пор не было никаких признаков коррупции в соглашении о покупке одной из вакцин. Ничего не указывает на то, что деньги были украдены в процессе закупок. Но, как сказала Шаталова, чтобы выполнить условия секретности, которые ставят производители вакцин от COVID-19, правительство было вынуждено действовать вопреки практикам честного управления, перейти на которые Украину подтолкнули США и другие страны Запада. Во время встречи кабинета министров в этом месяце компанию "медицинские закупки Украины" исключили из переговоров о вакцинах без полных объяснений причин.

Читайте такжеМир находится на грани моральной катастрофы - глава ВОЗМинистерство здравоохранения сообщило, что будет вести переговоры через международную группу Crown Agents, которая помогает развивающимся странам покупать медикаменты. Объяснения Шаталовой впервые связали изменения с требованиями производителей вакцин о секретности. Директор "Медицинских закупок Украины" Арсен Жумадилов был против таких изменений. В интервью он сказал, что его организация была создана как "предохранитель" против сосредоточения полномочий распоряжаться заказами лекарств на миллионы долларов в руках одного правительственного органа. До революции украинская медицинская система была рассадником коррупционных схем.

Украина уже договорилась о закупке вакцины от коронавируса с компанией Sinovac из Китая. По условиям соглашения между ними, китайский производитель разрешил украинскому правительству опубликовать часть, но не все условия. В частности, цена одной дозы для Киева составляет 18 долларов. Всего украинская сторона договорилась о 1,9 миллиона доз. Но сделка не раскрывает сумму, которую получила украинская компания "Лекхим". Она сыграла роль посредника.

Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?

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Перевод: Лесь Дымань