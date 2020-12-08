Препараты, которые бы не допускали начало тяжелых случаев заболевания или лечили больных, придется еще подождать.

Вакцины - важный инструмент борьбы с COVID-19. Поэтому начало вакцинации в Великобритании посредством разработки Pfizer/BioNTech - это хорошие новости. Эта вакцина, а также еще одна, созданная компанией Moderna, ожидают одобрения в США в ближайшее время. Кроме того, еще несколько эффективных разработок на подходе.

Но даже если они столь же действенны в условиях реального мира, как показали клинические испытания, они не смогут изменить ход пандемии за один день, - пишет Bloomberg. Более того, вакцины не смогут полностью остановить распространение инфекции. Требуется подкрепление.

Читайте такжеАмериканский регулятор подтвердил эффективность вакцины от Pfizer и BioNTechПройдет много месяцев, прежде чем прививки от COVID-19 сделает достаточно большая часть населения, чтобы появился "коллективный иммунитет". И это лишь при условии, что люди будут доверять этим препаратам, а процесс вакцинации пройдет без проблем. Производство достаточного количества доз тоже не будет такой легкой задачей, как может показаться. Также нет окончательного ответа на вопрос, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19. Хуже всего то, что вирус может мутировать и учиться обходить влияние вакцин, повторно заражая людей. Это одна из причин, почему чиновники призывают и дальше придерживаться социального дистанцирования, а также носить маски даже после того, как вакцинация наберет обороты.

Именно поэтому средства лечения COVID-19 - лекарства, которые сократят случаи госпитализации и смерти или даже помогут бороться с болезнью - не менее важны для борьбы с пандемией. И чем легче их принимать, тем лучше.

Есть несколько препаратов, которые уже используют для спасения людей. Однако, их эффективность - до сих пор загадка. Еще больше препаратов на этапе разработки. Но такие лекарства, которые бы полностью изменили ситуацию, придется ждать еще месяцы. Потому что все они сейчас на раннем этапе создания.

Вакцинация от COVID-19 началась: что известно?

1 декабря власти Великобритании первыми в мире одобрили вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech для массового применения. Две другие вакцины - американской Moderna и британской AstraZeneca - пока находятся на рассмотрении регуляторов.

8 декабря Британия первой среди западных стран начала массовую вакцинацию от коронавируса. В первую очередь прививки сделают людям из групп риска, медикам и соцработникам.

Между тем, в Украине Минздрав составил графики предстоящей вакцинации от COVID-19. Ожидается, что наша страна получит вакцину в первом полугодии 2021 года. Всего Киев рассчитывает получить 8 миллионов доз на первом этапе.

6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавирус может начаться не ранее середины 2021 года.

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Перевод: Лесь Дымань