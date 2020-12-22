В настоящее время материалы для вакцин хранятся на заводе Pfizer в Бельгии.

Первые поставки вакцины от коронавируса, разработанной немецкой компанией BioNTech вместе с американским партнером Рfizer, в пределах Евросоюза могут начаться 23 декабря.

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Об этом сегодня сообщили в BioNTech, передает Deutsche Welle.

По словам исполнительного директора BioNTech Шона Маретта, до конца года для ЕС изготовят 12,5 млн доз.

В настоящее время материалы для вакцин хранятся на заводе Pfizer в Бельгии. Его сотрудники обрабатывают вещества, которые компания BioNTech разработала в качестве сырья для вакцины, и далее распределяют полученные вакцины на дозы.

Каждая страна ЕС должна получить дозы вакцины до 26 декабря, чтобы вакцинация могла начаться одновременно во всех странах евроблока уже 27 декабря.

Между тем директор BioNTech Угур Шахин заявил о "высокой вероятности" того, что нынешняя вакцина BioNTech/Рfizer может защитить от нового штамма коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании.

Он отметил, что компании нужно две недели, чтобы проанализировать новую мутацию и определить, может ли их вакцина ей противодействовать.

"С научной точки зрения есть большая вероятность того, что это возможно, потому что хотя этот вариант имеет несколько мутаций, но изменился лишь один процент этого белка ... Это означает, что 99 процентов - это все то же самое", - сказал Шахин.

При этом он добавил, что в BioNTech могут разработать новую вакцину, если нынешняя таки не будет эффективной против новой мутации. Он предполагает, что компании понадобится на это шесть недель, но потом будет длительный процесс испытания и ее утверждение.

Новый штамм коронавируса: что известно

14 декабря британские ученые обнаружили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с 20 декабря вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления штамма коронавируса, который очень быстро распространяется.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть намного опаснее, чем тот, что уже известен ученым.

Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразным, но пока они не нашли подтверждений того, что он приводит к большей смертности.

Новую мутацию коронавируса, помимо Великобритании, уже обнаружили в пяти странах - Австралии, Исландии, Италии, Нидерландах и Дании.

Ряд европейских стран уже прекратил или же прекращает авиасообщение с Великобританией.

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Автор: Дмитрий Захаров