Компания Pfizer направит первые партии вакцин на хранение в штаты Мичиган и Висконсин, а также в Бельгию и Германию.

Американская авиакомпания United Airlines начала доставлять чартерными самолетами вакцину от коронавируса компании Pfizer.

Как пишет издание Daily Mail, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

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Отмечается, что доставка самолетами необходима для быстрого распространения вакцины по миру в случае, если препарат будет одобрен органами регулирования.

Сообщается, что компания Pfizer планирует хранить первые партии вакцин на складах в штатах Мичиган и Висконсин, а также в Бельгии и Германии, куда они будут доставлены чартерами.

"Pfizer также планирует десятки грузовых рейсов и сотни поставок на грузовиках ежедневно, как только власти стран предоставят согласования", - говорится в сообщении.

Вакцина от коронавируса: что известно

9 ноября разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer во время третьей фазы испытаний вакцины от коронавирусом добились самого лучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-м.

17 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти ожидает получения около 8 млн доз вакцин от COVID-19 уже во втором квартале 2021 года.

Шмыгаль отметил, что Министерство здравоохранения постоянно ведет переговоры с мировыми компаниями по закупке партий вакцин. По его словам, среди этих компаний есть Pfizer и Moderna, которые заявили об успешных испытаниях своих вакцин.

С начала пандемии в Украине COVID-19 заболела 709701 человек, умерли 12093. Вчера было обнаружено 16294 новых больных.

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Автор: Анна Нагорная