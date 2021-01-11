Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в 2021 году вакцинация от коронавируса не сможет создать коллективный иммунитет для человечества.
Читайте такжеКитайская вакцина Sinovac, которую закупит Украина, показала эффективность 78% - BloombergОб этом заявила заместитель генерального директора по программам ВОЗ, доктор Сумия Сваминатан.
«Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного или коллективного иммунитета в 2021 году», - сказала она на брифинге ВОЗ.
Она отметила, что даже отдельные группы вакцинированных в нескольких странах не смогут защитить людей во всем мире.
Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?
- Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer добились в третьей фазе испытаний вакцины высокого показателя эффективности. В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
- Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
- В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
- В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных.
- Президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину до конца зимы.
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