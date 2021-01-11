В ВОЗ заявили, что отдельные группы вакцинированных в нескольких странах не смогут защитить людей во всем мире.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в 2021 году вакцинация от коронавируса не сможет создать коллективный иммунитет для человечества.

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«Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного или коллективного иммунитета в 2021 году», - сказала она на брифинге ВОЗ.

Она отметила, что даже отдельные группы вакцинированных в нескольких странах не смогут защитить людей во всем мире.

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Автор: УНИАН