27 декабря в Польше и всех странах ЕС началась вакцинация от коронавируса.

Украинцы, которые живут и работают в Польше, смогут бесплатно вакцинироваться от коронавируса.

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра республики Михал Дворчик, передает "Польское радио".

"Каждый человек, который легально проживает на территории Республики Польша, и это пребывание регулируется, например, с помощью карты временного или постоянного проживания, может сделать прививку. Здесь нет ограничений, поэтому работники из Украины или других стран смогут вакцину получить бесплатно", - заверил он.

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Он уточнил, что дополнительных документов, кроме тех, которые подтверждают наличие регулируемого места жительства в Польше, требовать не будут.

"Этим людям не нужно иметь дополнительные документы, любое разрешение на работу или вид обучения, поскольку временное пребывание не всегда предполагает разрешение на работу в нашей стране", - напомнил он.

По его словам, вакцина будет доступна каждому и что можно будет записаться на нее, даже если человек не застрахован. Поэтому это касается и бездомных людей, которые смогут сделать прививку от коронавируса.

Вакцинация от коронавируса в Польше

Первая партия вакцины поступила в Польшу 25 декабря, первая вакцинация от COVID-19 началась 27 декабря.

До конца января в Польшу должно быть доставлено 1,5 миллиона доз вакцины.

Первые прививки сделали польским медицинским работникам.

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Автор: Юрий Годован