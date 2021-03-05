Отмечается, что Италия уже третья страна ЕС, которая идет на подобный шаг - введение одной дозы вакцины переболевшим COVID-19.

В Италии всем людям, которые уже переболели COVID-19, будут вводить только одну дозу вакцины. В Министерстве здравоохранения отметили, что предпринятое решение сэкономит дефицитные дозы препаратов от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

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Таким образом, одной дозой рекомендуют прививать тех, кто переболел коронавирусной болезнью или же имел такой диагноз без симптомов три-шесть месяцев назад.

Отмечается, что Италия уже третья страна ЕС, которая идет на подобный шаг - введение одной дозы вакцины переболевшим COVID-19. Такое решение также приняли во Франции и Испании.

Коронавирус в Италии: что известно

Италия заблокировала поставку из Евросоюза вакцины AstraZeneca от коронавируса. Решение было принято в рамках механизма по авторизации вывоза вакцин из ЕС.

Кроме того, правительство Италии приняло решение продлить запрет на поездки между регионами. Ограничение будет действовать по меньшей мере до 27 марта.

В Италии так же продлили запрет на работу горнолыжных курортов. Непрофессиональным спортсменам запрещено посещать такие курорты до 5 марта.

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Автор: УНИАН