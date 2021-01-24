В ЕС ожидают от фармацевтических компаний соблюдения условий подписанных контрактов.

Европейский Союз усиливает давление на производителей вакцин от коронавируса из-за задержек в поставках препарата.

Читайте такжеУченые утверждают, что из-за пандемии людям не хватает физической активностиОб этом президент Европейского Совета Шарль Мишель в воскресенье, 24 января, заявил французской радиостанции Europe 1, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

По его словам, в ЕС ожидают от фармацевтических компаний соблюдения условий подписанных контрактов. В противном случае ЕС собирается прибегнуть к юридическим процедурам, предупредил Мишель.

Напомним, несколько дней тому назад стало известно, что британская фармкомпания Astrazeneca не сможет выполнить свои обязательства по контракту с ЕС, и из-за проблем производственного характера более чем вдвое уменьшит количество доз вакцины от коронавируса, предназначенных для стран ЕС.

Еще ранее стало известно о намерениях производителя немецко-американской вакцины BioNTech/Pfizer на три-четыре недели сократить запланированные объемы поставок вакцины в Европу. В компании такие шаги объяснили необходимостью увеличить производственные мощности.

Как известно, планы по проведению кампании по массовой вакцинации в ЕС предусматривали вакцинацию не менее 70 процентов взрослого населения до конца лета. Теперь президент Европейского Совета признал, что выполнить их будет сложно.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19. Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова