Королева Великобритании также назвала прекрасным то, как быстро началась вакцинация и сколько людей смогли уже получить прививки.

Королева Великобритании Елизавета II сделала прививку от коронавируса еще в январе, но только сейчас рассказала о своих ощущениях во время и после вакцинации.

Об этом пишет BBC.

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Британская королева отметила, что все прошло абсолютно безболезненно. Об этом она рассказала во время видеозвонка с представителями здравоохранения, которые занимаются программой вакцинации от COVID-19.

"Это было очень быстро... И прививка не причинила ровным счетом никакой боли", - сказала Елизавета II.

"Когда вы получили вакцину, у вас появляется ощущение, что вы защищены, что, я думаю, очень важно", - добавила она.

По словам королевы, "нужно подумать о других людях, а не только о себе" и сделать прививки.

"Думаю, что для людей, которые никогда ранее не вакцинировались, это, очевидно, сложное решение, однако им следует думать не только о себе, но и о других", — отметила королева.

Королева Великобритании также назвала прекрасным то, как быстро началась вакцинация и сколько людей смогли уже получить прививки.

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: УНИАН