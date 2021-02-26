Королева Великобритании Елизавета II сделала прививку от коронавируса еще в январе, но только сейчас рассказала о своих ощущениях во время и после вакцинации.
Об этом пишет BBC.
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Британская королева отметила, что все прошло абсолютно безболезненно. Об этом она рассказала во время видеозвонка с представителями здравоохранения, которые занимаются программой вакцинации от COVID-19.
"Это было очень быстро... И прививка не причинила ровным счетом никакой боли", - сказала Елизавета II.
"Когда вы получили вакцину, у вас появляется ощущение, что вы защищены, что, я думаю, очень важно", - добавила она.
По словам королевы, "нужно подумать о других людях, а не только о себе" и сделать прививки.
"Думаю, что для людей, которые никогда ранее не вакцинировались, это, очевидно, сложное решение, однако им следует думать не только о себе, но и о других", — отметила королева.
Королева Великобритании также назвала прекрасным то, как быстро началась вакцинация и сколько людей смогли уже получить прививки.
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