Первыми прививки получат представители групп риска, а также медицинские и социальные работники. Всего заказано 40 млн доз вакцины.

Британия во вторник, 8 декабря, первой из западных стран начинает массовую вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает ВВС.

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Первыми прививки получат представители 10 определенных правительством групп риска - люди старше 80 лет, пациенты домов престарелых, а также медицинские и социальные работники.

Всего заказано 40 млн доз вакцины. Первая партия из примерно 800 тысяч вакцин уже доставлена в Британию из Бельгии, где она производится.

Вакцина состоит из двух инъекций, которые делаются с разницей в 21 день. Провакцинировать группы риска планируется к весне, и с мая вакцина станет доступна для основной массы населения.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что этот процесс не будет быстрым, и призвал продолжать соблюдать ограничения и правила гигиены.

Всем привившимся выдадут сертификат о вакцинации - небольшую карточку, на которой будут указаны имя и фамилия, а также дата получения первой и второй инъекций. По задумке властей, эта карточка поможет не забыть о необходимости второй инъекции.

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: Тамара Отовская