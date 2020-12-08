Британия во вторник, 8 декабря, первой из западных стран начинает массовую вакцинацию от коронавируса.
Об этом сообщает ВВС.
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Первыми прививки получат представители 10 определенных правительством групп риска - люди старше 80 лет, пациенты домов престарелых, а также медицинские и социальные работники.
Всего заказано 40 млн доз вакцины. Первая партия из примерно 800 тысяч вакцин уже доставлена в Британию из Бельгии, где она производится.
Вакцина состоит из двух инъекций, которые делаются с разницей в 21 день. Провакцинировать группы риска планируется к весне, и с мая вакцина станет доступна для основной массы населения.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что этот процесс не будет быстрым, и призвал продолжать соблюдать ограничения и правила гигиены.
Всем привившимся выдадут сертификат о вакцинации - небольшую карточку, на которой будут указаны имя и фамилия, а также дата получения первой и второй инъекций. По задумке властей, эта карточка поможет не забыть о необходимости второй инъекции.
Вакцинация от коронавируса: что известно
- 1 декабря британские власти первыми в мире одобрили вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech для массового применения. Две другие вакцины - американской Moderna и британской AstraZeneca - пока находятся на рассмотрении регуляторов.
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