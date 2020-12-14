Но сам Трамп попросил, чтобы чиновников Белого дома вакцинировали от ковида «чуть позже».

Действующему президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу вместе с другим сотрудниками Белого дома предложат одними из первыми привиться от коронавируса. Вакцинация руководства США может продлиться до 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте такжеСША одобрили вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech, граждан уже начнут прививатьТрампу предложат вакцину несмотря на то, что он уже переболел коронавирусом (в октябре Дональд Трамп вместе с женой Меланией переболели коронавирусом, - УНИАН).

"Вакцину предложат руководителям, которые выполняют жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти. Возможно, им начнут делать прививки с понедельника", - сообщили изданию источники в правительстве.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Уллит заявил, что прививки чиновникам могут повысить доверие к вакцине в стране.

«Американский народ должен быть уверен в том, что он получает такую же безопасную и эффективную вакцину, как и высшие должностные лица правительства Соединенных Штатов», — сказал Уллит.

Позже Дональд Трамп распорядился, чтобы чиновников Белого дома вакцинировали от COVID-19 после приоритетных групп населения. Речь идет о прививках препаратом от коронавируса, который разработали компании Pfizer и BionTech. Об этом он написал в Twitter.

«Люди, которые работают в Белом доме, должны получить вакцину несколько позже, если в этом нет особой необходимости. Я попросил внести корректировку. Я пока не запланировал прививку, но с нетерпением жду возможности сделать это в подходящее время», — заявил Трамп.

Ранее избранный президент Джо Байден заявил, что будет следовать указаниям директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи по поводу вакцины. Также он заявлял о намерении сделать прививку публичноБывшие президенты США Обама, Буш и Клинтон публично сделают прививку от COVID-19, чтобы доказать безопасность препарата.

Первыми в США получат вакцину медицинские работники и жители домов престарелых. Другие группы населения — от работников авиалиний до учителей и упаковщиков мяса — тоже будут в приоритете.

Вакцинация от коронавируса

Напомним, 11 декабря в Соединенных Штатах регулятор одобрил вакцину от коронавируса, которую разработали компании Pfizer и BioNTech. В Управлении по продовольствию и медикаментам США сообщили, что вакцину будут колоть американцам от 16 лет. Также там рассказали о побочных эффектах от вакцины, которые чаще всего встречаются и длятся несколько дней. Речь, в частности, шла о боли в месте инъекции, усталости, головной боли, боли в мышцах и суставах, ознобе и лихорадке.

Препарат в 145 городов США должны доставить уже в понедельник, 14 декабря. Тогда же и начнется массовая вакцинация. Она будет проходить в два этапа: сначала делается первая инъекция, а через 21 день — вторая.

Окончательные данные исследований показали, что эффективность вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, выросла до 95%.

Вакцину Pfizer одобрили также в Канаде. Pfizer поставила более 100 тысяч доз и в Израиле, но массовую вакцинацию пока не начинают. В Канаде вакцинация начнется с 15 декабря.

Первой в мире вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech зарегистрировала Великобритания.

Кроме того, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что глобальная инициатива COVAX получила почти 1 млрд доз вакцины от коронавируса. В механизме в настоящее время для получения вакцины принимают участие 189 стран.

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Автор: УНИАН